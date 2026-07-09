Атака на авто в Золочеве: под ударом оказалась семья с младенцем, есть раненый

Автомобиль с гражданскими обстреляли российские военные в поселке Золочев Харьковской области 9 июля. Пострадали четверо человек, в том числе ребенок, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, в результате удара ранения получил 28-летний мужчина. Кроме того, острый шок от пережитого обстрела испытали две женщины в возрасте 67 и 25 лет, а также 5-месячная девочка. Всем оказывается медицинская помощь.

Напомним, обязательная эвакуация из Золочева была объявлена 2 июня 2026 года решением Совета обороны Харьковской области. Оно стало превентивной мерой в связи с постоянными российскими обстрелами.