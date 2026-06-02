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Золочев и шесть сел: зону обязательной эвакуации расширили на Богодуховщине

Общество 15:33   02.06.2026
Виктория Яковенко
Золочев и шесть сел: зону обязательной эвакуации расширили на Богодуховщине Фото: ХОВА

В Богодуховском районе расширяют зону обязательной эвакуации. Такое решение приняли во время заседания Совета обороны области, передают в ХОВА.

«Учитывая ситуацию с безопасностью и системные обстрелы со стороны российских оккупантов, расширяем зону обязательной эвакуации на Золочевском направлении. Речь идет о 7157 человек, из которых 1702 ребенка и 311 маломобильных людей. Харьковская ОВА совместно с волонтерскими организациями и благотворительными фондами готова обеспечить вынужденно перемещенным лицам всем необходимым – от временного жилья до медицинской, гуманитарной, юридической помощи. Логистические маршруты утверждены и отработаны. Призываем граждан сохранить жизнь и уехать с опасных территорий», – отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Эвакуация будет осуществляться из семи населенных пунктов: поселка Золочев и сел Писаревка, Гурьев, Лемещино, Малыжино, Мерло, Морозова Долина.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 июня 2026 в 15:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Богодуховском районе расширяют зону обязательной эвакуации. Такое решение приняли во время заседания Совета обороны области, передают в ХОВА.".