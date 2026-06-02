Золочев и шесть сел: зону обязательной эвакуации расширили на Богодуховщине
В Богодуховском районе расширяют зону обязательной эвакуации. Такое решение приняли во время заседания Совета обороны области, передают в ХОВА.
«Учитывая ситуацию с безопасностью и системные обстрелы со стороны российских оккупантов, расширяем зону обязательной эвакуации на Золочевском направлении. Речь идет о 7157 человек, из которых 1702 ребенка и 311 маломобильных людей. Харьковская ОВА совместно с волонтерскими организациями и благотворительными фондами готова обеспечить вынужденно перемещенным лицам всем необходимым – от временного жилья до медицинской, гуманитарной, юридической помощи. Логистические маршруты утверждены и отработаны. Призываем граждан сохранить жизнь и уехать с опасных территорий», – отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Эвакуация будет осуществляться из семи населенных пунктов: поселка Золочев и сел Писаревка, Гурьев, Лемещино, Малыжино, Мерло, Морозова Долина.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: богодуховский район, хова, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2026 в 15:33;