Золочев и шесть сел: зону обязательной эвакуации расширили на Богодуховщине

В Богодуховском районе расширяют зону обязательной эвакуации. Такое решение приняли во время заседания Совета обороны области, передают в ХОВА.

«Учитывая ситуацию с безопасностью и системные обстрелы со стороны российских оккупантов, расширяем зону обязательной эвакуации на Золочевском направлении. Речь идет о 7157 человек, из которых 1702 ребенка и 311 маломобильных людей. Харьковская ОВА совместно с волонтерскими организациями и благотворительными фондами готова обеспечить вынужденно перемещенным лицам всем необходимым – от временного жилья до медицинской, гуманитарной, юридической помощи. Логистические маршруты утверждены и отработаны. Призываем граждан сохранить жизнь и уехать с опасных территорий», – отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Эвакуация будет осуществляться из семи населенных пунктов: поселка Золочев и сел Писаревка, Гурьев, Лемещино, Малыжино, Мерло, Морозова Долина.