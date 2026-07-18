Упадут ли цены на продукты и товары в Украине после конца войны в Иране

После недель переговоров между США и Ираном война на Ближнем Востоке вспыхнула с новой силой – противники обмениваются ракетными ударами, а корабли снова не могут свободно двигаться по Ормузскому проливу.

Несмотря на это, остаются надежды, что наконец-то и этот кризис разрешат, цена на нефть окончательно снизится, стабилизируется мировой рынок в целом. Какой шанс, что вслед за этим снизятся цены на продукты и товары, которые подорожали в Украине после того, как выросла стоимость горючего, МГ «Объектив» объяснил доктор экономических наук, профессор ХНЭУ им. С. Кузнец Дмитрий Шиян.

Он откровенно признает, что трудно спрогнозировать подобные изменения.

Поставщики, продавцы бензина не слишком склонны менять цены до прошлых периодов. Наш рынок работает по-другому, чем рынок США или Европы, там очень оперативная цена на заправках, на бензин она меняется вместе с ценами на нефть. У нас это не так, здесь главное, чтобы правительство было на месте и откорректировало эти процессы. Чтобы конкуренция не мешала, чтобы не было картельных сговоров, позволяющих удерживать цену. Потому что раз цена уже 75 установилась, чего нам его сбавлять? Тем более, мы теряем бензин из-за ударов россиян. Ответом на это может быть только конкуренция между поставщиками», – подчеркнул Дмитрий Шиян.

Возможно, по завершении войны с Ираном цены и снизятся, но, скорее всего, до уровня годичной давности вряд ли упадут. Ведь на них будет влиять еще существенно изменившийся курс доллара и инфляция.