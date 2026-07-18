Пострадали пять копов – россияне атаковали их на дежурстве на Харьковщине

Утром 18 июля россияне дважды атаковали Дергачи, в результате чего контузии получили пятеро полицейских, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Первый удар БпЛА типа «Герань-2» произошел около 5:20 – россияне атаковали частное домовладение. Дрон не сдетонировал. На место происшествия прибыли полицейские, чтобы помочь возможным пострадавшим и охранять российский дрон до приезда пиротехников.

Через три часа, около 8:20, россияне снова атаковали ту же усадьбу БпЛА типа «Герань-2». Пятеро находившихся рядом на дежурстве полицейских пострадали и получили контузии. Сейчас раненые правоохранители находятся в больнице и получают необходимую медпомощь.

Также на месте происшествия вспыхнул дом, возгорание ликвидировали пожарные ГСЧС. Полностью разрушен еще один жилой дом, повреждены еще несколько хозяйственных сооружений.