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Пострадали пять копов – россияне атаковали их на дежурстве на Харьковщине

Происшествия 12:45   18.07.2026
Оксана Якушко
Пострадали пять копов – россияне атаковали их на дежурстве на Харьковщине Фото: Вячеслав Задоренко

Утром 18 июля россияне дважды атаковали Дергачи, в результате чего контузии получили пятеро полицейских, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Первый удар БпЛА типа «Герань-2» произошел около 5:20 – россияне атаковали частное домовладение. Дрон не сдетонировал. На место происшествия прибыли полицейские, чтобы помочь возможным пострадавшим и охранять российский дрон до приезда пиротехников.

Через три часа, около 8:20, россияне снова атаковали ту же усадьбу БпЛА типа «Герань-2». Пятеро находившихся рядом на дежурстве полицейских пострадали и получили контузии. Сейчас раненые правоохранители находятся в больнице и получают необходимую медпомощь.

Также на месте происшествия вспыхнул дом, возгорание ликвидировали пожарные ГСЧС. Полностью разрушен еще один жилой дом, повреждены еще несколько хозяйственных сооружений.

Фото: Вячеслав Задоренко
Фото: Вячеслав Задоренко
Фото: Вячеслав Задоренко

 

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 18 июля 2026 в 12:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 18 июля россияне дважды атаковали Дергачи, в результате чего контузии получили пятеро полицейских, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.".