Постраждали п’ятеро копів – росіяни атакували їх на чергуванні на Харківщині
Вранці 18 липня росіяни двічі атакували Дергачі, внаслідок чого контузії отримали п’ятеро поліціянтів, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Перший удар БпЛА типу «Герань-2» стався близько 5:20 – росіяни атакували приватного домоволодіння. Дрон не здетонував. На місце події приїхали поліціянти, щоб допомогти можливим постраждалим та забезпечити охорону вибухонебезпечного предмета до прибуття піротехніків.
За три години, близько 8:20, росіяни знову атакували ту ж садибу БпЛА типу «Герань-2». П’ятеро поліцейських, що перебували поруч на чергуванні, постраждали та отримали контузії. Станом на зараз поранені правоохоронці перебувають у лікарні та отримують необхідну медичну допомогу.
Також на місці події спалахнув будинок, загоряння ліквідували вогнеборці ДСНС. Вщент зруйнований один житловий будинок, пошкоджені ще декілька господарських споруд.