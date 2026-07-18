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Постраждали п’ятеро копів – росіяни атакували їх на чергуванні на Харківщині

Події 12:45   18.07.2026
Оксана Якушко
Постраждали п’ятеро копів – росіяни атакували їх на чергуванні на Харківщині

Вранці 18 липня росіяни двічі атакували Дергачі, внаслідок чого контузії отримали п’ятеро поліціянтів, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Перший удар БпЛА типу «Герань-2» стався близько 5:20 – росіяни атакували приватного домоволодіння. Дрон не здетонував. На місце події приїхали поліціянти, щоб допомогти можливим постраждалим та забезпечити охорону вибухонебезпечного предмета до прибуття піротехніків.

За три години, близько 8:20, росіяни знову атакували ту ж садибу БпЛА типу «Герань-2». П’ятеро поліцейських, що перебували поруч на чергуванні, постраждали та отримали контузії. Станом на зараз поранені правоохоронці перебувають у лікарні та отримують необхідну медичну допомогу.

Також на місці події спалахнув будинок, загоряння ліквідували вогнеборці ДСНС. Вщент зруйнований один житловий будинок, пошкоджені ще декілька господарських споруд.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2026 в 12:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 18 липня росіяни двічі атакували Дергачі, внаслідок чого контузії отримали п’ятеро поліціянтів, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.".