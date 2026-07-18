2 загиблих, 18 постраждалих, серед них 5 дітей: як минула доба на Харківщині

Минулої доби росіяни завдали ударів по Харкову та 29 населених пунктах області, повідомили в ХОВА.

У Харкові під обстрілом перебували Київський, Шевченківський, Салтівський та Основ’янський райони, повідомила Нацполіція.

У Харкові під обстрілом перебували Київський, Шевченківський, Салтівський та Основ’янський райони. У Харкові загинув 40-річний чоловік, постраждали 9 людей, зокрема хлопчики 2 і 7 років. У 7-річного хлопчика медики діагностували вибухове поранення, його госпіталізували. 2-річний хлопчик зазнав гострої реакції на стрес. У інших потерпілих діагностували вибухові поранення різного ступеня тяжкості та гострі реакції на стрес. Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу, частину з них госпіталізовано. Внаслідок влучання ворожого боєприпасу загорівся легковий автомобіль, пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад, зупинку громадського транспорту та іншу цивільну інфраструктуру.

В населених пунктах Куп’янського району розбиті та знищені приватні будинки, надвірні будівлі, трактор та електромережі.

В Ізюмі внаслідок ворожої атаки КАБ постраждали 7 мирних жителів: двоє чоловіків, двоє жінок, дівчата віком 16 й 13 років та 8-річний хлопчик. Усі потерпілі зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості. Найважчі травми отримав 8-річний хлопчик, якого госпіталізували у тяжкому стані. У 13-річної дівчинки та 66-річної жінки медики діагностували гостру реакцію на стрес.

На території Ізюмського району частково зруйновані та знищені приватні домоволодіння, господарські споруди, магазин та інші будівлі. В селі Вербівка Ізюмського району горіло поле з пшеницею.

У Чугуївському районі внаслідок обстрілу дроном в селі Кирилівка поранений 47-річний чоловік.

Ворожий БпЛА влучив у автомобіль в Старосалтівській громаді. На місці загинув 78-річний водій. Син загиблого отримав гостру реакцію на стрес та відмовився від госпіталізації. Також горіли приміщення колишньої птахофабрики та автомобіль.

Росіяни з різних видів озброєння обстрілювали місто Богодухів, селище Золочів, села Щасливе, Калинове, Миронівка, Писарівка, Іванівка та Мандричине. Пошкоджені багатоквартирний будинок, приватні домоволодіння, господарчі споруди, магазин, поштомат, мʼясокомбінат, вантажний та легкові автомобілі, електромережі.

Російський БпЛА влучив на територію цивільного підприємства в Берестинському районі. Пошкоджені ангар і нежитлові будівлі.

На Дергачівщині зруйновані приватні будинки.