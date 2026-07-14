Чоловік під чаркою пограбував магазин на Харківщині – йому світить до 10 років

33-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вкрав товари з магазину 6 липня у місті Золотопіль Лозівського району, повідомляє Нацполіція.

Працівники магазину, помітивши дії п’яного зловмисника, намагалися зупинити його, але чоловік вибіг із приміщення разом із товарами та втік.

Горе-грабіжника затримали того ж дня. Правоохоронці з’ясували, що чоловіка вже неодноразово притягували до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. Частину краму, яким заволодів фігурант, вилучили та долучили до матеріалів кримінального провадження як речові докази.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 10 років.