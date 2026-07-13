Поліція розшукує 74-річного чоловіка, що загубився на Харківщині

Берестинські копи розшукують 74-річного мешканця селища Сахновщина Дмитра Смірнова, повідомляє Нацполіція.

Літній чоловік 11 липня пішов з місця проживання та не повернувся додому. Він має розлади мовлення, розмовляє нерозбірливо та не може повідомити власні анкетні дані.

Прикмети чоловіка: на вигляд 73–75 років, має зріст 165–170 см, чоловік худорлявої статури, у нього волосся коротке та сиве.

Чоловік був одягнений у сіру футболку, штани темного кольору та чорні калоші.

Особливі прикмети: на правому передпліччі від кисті до ліктя має татуювання у вигляді напису «Валя». Цей літній чоловік може пересуватися на велосипеді марки «Україна» синього кольору.

“Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукуваного, просимо повідомити до Берестинського РВП за телефонами: +38 (066) 092-90-47 (сектор кримінальної поліції); +38 (05744) 7-82-93 (чергова частина) або за номером 102”, – наголосили в Нацполіції.