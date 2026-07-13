Live

Поліція розшукує 74-річного чоловіка, що загубився на Харківщині

Події 20:55   13.07.2026
Оксана Якушко
Поліція розшукує 74-річного чоловіка, що загубився на Харківщині

Берестинські копи розшукують 74-річного мешканця селища Сахновщина Дмитра Смірнова, повідомляє Нацполіція.

Літній чоловік 11 липня пішов з місця проживання та не повернувся додому. Він має розлади мовлення, розмовляє нерозбірливо та не може повідомити власні анкетні дані.

Прикмети чоловіка: на вигляд 73–75 років, має зріст 165–170 см, чоловік худорлявої статури, у нього волосся коротке та сиве.

Чоловік був одягнений у сіру футболку, штани темного кольору та чорні калоші.

Особливі прикмети: на правому передпліччі від кисті до ліктя має татуювання у вигляді напису «Валя». Цей літній чоловік може пересуватися на велосипеді марки «Україна» синього кольору.

“Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукуваного, просимо повідомити до Берестинського РВП за телефонами: +38 (066) 092-90-47 (сектор кримінальної поліції); +38 (05744) 7-82-93 (чергова частина) або за номером 102”, – наголосили в Нацполіції.

Читайте також: Ворог використовує тактику виснаження: про що просить Терехов харків’ян

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Щоб поділився позитивним рейтингом: навіщо Зеленський викликав Терехова
Щоб поділився позитивним рейтингом: навіщо Зеленський викликав Терехова
13.07.2026, 21:31
Без тендерів та бюрократії: ДСНС терміново рятує унікальну будівлю в Харкові
Без тендерів та бюрократії: ДСНС терміново рятує унікальну будівлю в Харкові
13.07.2026, 18:08
«В Інстаграм і Тік-Ток нема успішних сантехніків, що ведуть красиве життя»
«В Інстаграм і Тік-Ток нема успішних сантехніків, що ведуть красиве життя»
13.07.2026, 18:51
Беремо дітей з Холодної гори: перший підземний дитсадок відкрили під Харковом
Беремо дітей з Холодної гори: перший підземний дитсадок відкрили під Харковом
13.07.2026, 17:50
Чому ціна на олію продовжує зростати в Україні – думка економіста
Чому ціна на олію продовжує зростати в Україні – думка економіста
13.07.2026, 19:30
Терехов розповів, про що напередодні говорили із президентом Зеленським
Терехов розповів, про що напередодні говорили із президентом Зеленським
13.07.2026, 09:42

Новини за темою:

10.07.2026
Мати погрожувала фізичною розправою доньці в Харкові – що зробили копи
01.07.2026
Двоє чоловіків потонули на Харківщині: поліція повідомила подробиці трагедій
30.06.2026
Дітям у Харкові погрожували предметом, схожим на пістолет: подробиці
30.06.2026
Підозрюваного у вбивстві розшукує поліція у Харкові
27.06.2026
ДТП із постраждалим сталася на трасі Харківщини, де тривав ремонт дороги


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , LinkedIn , Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Поліція розшукує 74-річного чоловіка, що загубився на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2026 в 20:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Берестинські копи розшукують 74-річного мешканця селища Сахновщина Дмитра Смірнова, повідомляє Нацполіція.".