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Полиция разыскивает 74-летнего мужчину, потерявшегося на Харьковщине

Происшествия 20:55   13.07.2026
Оксана Якушко
Полиция разыскивает 74-летнего мужчину, потерявшегося на Харьковщине

Берестинские копы разыскивают 74-летнего жителя поселка Сахновщина Дмитрия Смирнова, сообщает Нацполиция.

Пожилой мужчина 11 июля ушел и не вернулся домой. Он имеет расстройство речи, разговаривает неразборчиво и не может сообщить собственные анкетные данные.

Приметы мужчины: на вид 73-75 лет, имеет рост 165-170 см, мужчина худощавого телосложения, у него короткие и седые волосы.

Человек был одет в серую футболку, брюки темного цвета и черные галоши.

Особые приметы: на правом предплечье от кисти до локтя татуировка в виде надписи «Валя». Этот пожилой мужчина может передвигаться на велосипеде марки «Украина» синего цвета.

«Уважаемые граждане, если вы владеете любой информацией о разыскиваемом, просим сообщить Берестинскому РПП по телефонам: +38 (066) 092-90-47 (сектор криминальной полиции); +38 (05744) 7-82-93 (очередная часть) или по номеру 102», попросили в Нацполиции.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 13 июля 2026 в 20:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Берестинские копы разыскивают 74-летнего жителя поселка Сахновщина Дмитрия Смирнова, сообщает Нацполиция.".