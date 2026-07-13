Полиция разыскивает 74-летнего мужчину, потерявшегося на Харьковщине

Берестинские копы разыскивают 74-летнего жителя поселка Сахновщина Дмитрия Смирнова, сообщает Нацполиция.

Пожилой мужчина 11 июля ушел и не вернулся домой. Он имеет расстройство речи, разговаривает неразборчиво и не может сообщить собственные анкетные данные.

Приметы мужчины: на вид 73-75 лет, имеет рост 165-170 см, мужчина худощавого телосложения, у него короткие и седые волосы.

Человек был одет в серую футболку, брюки темного цвета и черные галоши.

Особые приметы: на правом предплечье от кисти до локтя татуировка в виде надписи «Валя». Этот пожилой мужчина может передвигаться на велосипеде марки «Украина» синего цвета.

«Уважаемые граждане, если вы владеете любой информацией о разыскиваемом, просим сообщить Берестинскому РПП по телефонам: +38 (066) 092-90-47 (сектор криминальной полиции); +38 (05744) 7-82-93 (очередная часть) или по номеру 102», попросили в Нацполиции.