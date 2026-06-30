Подозреваемого в убийстве разыскивает полиция в Харькове

Подозреваемый дважды ударил ножом в живот 45-летнего мужчину, сообщает Нацполиция.

Трагическое событие произошло 25 июня около 12:00 в Салтовском районе Харькова на улице Механизаторской, где неизвестный нанес два тяжелых ножевых ранения другому мужчине. После совершения преступления злоумышленник скрылся.

Пострадавшего госпитализировали, где он вскоре скончался от полученных проникающих ножевых ранений. По этому факту следователи открыли уголовное производство по статье умышленное убийство.

Приметы нападавшего:

— с виду 40-45 лет;

— рост примерно 170-175 см;

— среднее телосложение;

— светлые волосы;

— лицо имел очки прямоугольной формы с прозрачными линзами в светлой оправе.

Разыскиваемый был одет:

в рубашку и брюки светлого (молочного) цвета.

Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о личности злоумышленника или его местонахождении, сообщите в полицию:

на спец-линию «102»

– (057) 730 83 00

– 067 766 36 89

— ⁠063 460 29 51

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