Live

Подозреваемого в убийстве разыскивает полиция в Харькове

Происшествия 11:36   30.06.2026
Оксана Якушко
Подозреваемого в убийстве разыскивает полиция в Харькове Фоторобот подрозреваемого в убийстве Источник: Нацполиция

Подозреваемый дважды ударил ножом в живот 45-летнего мужчину, сообщает Нацполиция.

Трагическое событие произошло 25 июня около 12:00 в Салтовском районе Харькова на улице Механизаторской, где неизвестный нанес два тяжелых ножевых ранения другому мужчине. После совершения преступления злоумышленник скрылся.

Пострадавшего госпитализировали, где он вскоре скончался от полученных проникающих ножевых ранений. По этому факту следователи открыли уголовное производство по статье умышленное убийство.

Приметы нападавшего:
— с виду 40-45 лет;
— рост примерно 170-175 см;
— среднее телосложение;
— светлые волосы;
— лицо имел очки прямоугольной формы с прозрачными линзами в светлой оправе.

Разыскиваемый был одет:
в рубашку и брюки светлого (молочного) цвета.

Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о личности злоумышленника или его местонахождении, сообщите в полицию:

на спец-линию «102»

– (057) 730 83 00
– 067 766 36 89
— ⁠063 460 29 51
— или другим удобным для вас способом

Читайте также: Как защитить трассу Харьков – Сумы от ударов БпЛА РФ – мнение офицера ПВО

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Новости Харькова — главное 30 июня: четверо погибших, 24 пострадавших
Новости Харькова — главное 30 июня: четверо погибших, 24 пострадавших
30.06.2026, 12:11
23-летняя погибшая из-за удара КАБом 29 июня была студенткой медуниверситета
23-летняя погибшая из-за удара КАБом 29 июня была студенткой медуниверситета
29.06.2026, 21:35
Как 30 июня будут отключать свет в Харькове и области: графики
Как 30 июня будут отключать свет в Харькове и области: графики
29.06.2026, 20:59
Из-за мер безопасности. На станции метро Харькова закрыли несколько переходов
Из-за мер безопасности. На станции метро Харькова закрыли несколько переходов
30.06.2026, 10:27
Новости Харькова — главное 29 июня: обращение облэнерго, по городу ударил КАБ
Новости Харькова — главное 29 июня: обращение облэнерго, по городу ударил КАБ
29.06.2026, 22:42
По Харькову ударил КАБ: погибла 23-летняя, пострадавшие (дополняется)
По Харькову ударил КАБ: погибла 23-летняя, пострадавшие (дополняется)
29.06.2026, 18:24

Новости по теме:

30.06.2026
Какие районы Харькова уже стоит затянуть антидроновыми сетками – офицер ПВО
30.06.2026
Как защитить трассу Харьков – Сумы от ударов БпЛА РФ – мнение офицера ПВО
30.06.2026
Как силы ПВО уничтожают «бандероли», которыми россияне атакуют Киев и Харьков
30.06.2026
Трамваи, переставшие ходить после удара КАБом, снова курсируют в Харькове
29.06.2026
Трамваи изменили маршрут движения из-за удара КАБа по Харькову


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Подозреваемого в убийстве разыскивает полиция в Харькове», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 30 июня 2026 в 11:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подозреваемый дважды ударил ножом в живот 45-летнего мужчину, сообщает Нацполиция.".