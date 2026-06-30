Как защитить трассу Харьков – Сумы от ударов БпЛА РФ – мнение офицера ПВО

Если украинские защитники атакуют бензовозы в оккупированном Крыму и на Приазовье, то БпЛА РФ бьют по гражданским автомобилям и автобусам на трассах.

В частности, россияне пытаются перерезать атаками дронов магистраль Харьков – Сумы в Богодуховском районе.

Для FPV-дрона расстояние слишком велико. Противник применяет комбинированные атаки, используя БпЛА типа Ланцет, говорит «Сайгон», заместитель командира зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона ARCUS 13 бригады оперативного назначения «Хартия».

И все же ситуацию с трассой Харьков – Сумы можно взять под контроль. Для этого требуются комплексные меры. И прикрыть дороги антидроновыми сетками будет не лишним.

«Обычная сетка может повредить крылья дрона. И сменит траекторию удара БпЛА, который разорвется где-то рядом, но не на автомобиле. Хотя бы с этого следует начать. В целом для защиты трассы нужны еще РЭБ, дроны-перехватчики и мобильные огневые группы – очень большой комплекс мероприятий», — подчеркнул «Сайгон».