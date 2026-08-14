Сегодня 14 августа 2026: какой праздник и день в истории

14 августа 1385 года заключили Кревскую унию. В 1775-м Екатерина II издала манифест, которым ликвидировала запорожское казачество. В 1941-м Рузвельт и Черчилль обнародовали Атлантическую хартию. В 1980-м в Польше началась забастовка под руководством Леха Валенсы, которая стала «первой ласточкой» в демократизации страны. В 1992-м началась грузино-абхазская война. В 2013-м начал работать мессенджер «Telegram».

Праздники и памятные даты 14 августа

14 августа – День рождения мессенджера «Telegram».

Также сегодня: День сведения татуировки, Всемирный день ящерицы, День «Люби свой книжный магазин», Всемирный день косатки.

14 августа в истории

14 августа 1385 года начались объединительные процессы между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским, которые через несколько веков привели к созданию Речи Посполитой. Первым значимым шагом стала Кревская уния, заключенная в этот день. Подробнее.

14 августа 1775 года российская императрица Екатерина II издала манифест, которым официально ликвидировала запорожское казачество. Его опубликовали уже постфактум – после подлого уничтожения Запорожской сечи при возвращении россиян из совместного с казаками военного похода.

14 августа 1941 года президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль обнародовали совместную декларацию, впоследствии получившую название Атлантическая хартия. Она стала итогом встречи руководства стран у берегов Ньюфаундленда, в заливе Пласентия, на борту американского крейсера «USS Augusta».

«Атлантическая хартия содержала широкую формулировку военных целей США и Великобритании», – отмечает Office of the Historian – Бюро администрации Государственного департамента США.

Встреча Рузвельта и Черчилля проходила на фоне тяжелых событий Второй мировой войны. Войска нацистской Германии уже вторглись в СССР и стремительно продвигались. Британские, греческие и югославские войска потерпели ряд поражений на Балканах. Вполне реальной перспективой казался захват немцами Египта и перекрытие Суэцкого канала. Кроме того, союзников беспокоили планы имперской Японии, которая могла воспользоваться ситуацией в Европе, чтобы захватить британские, французские и голландские колонии в Юго-Восточной Азии. США все еще не были настроены вступать в войну, придерживаясь политики изоляционизма. Однако помощь британцам оказывали – в марте 1941 года в США приняли закон о ленд-лизе. Несмотря на тяжелую ситуацию на фронте, руководители двух стран обсуждали не только ближайшие тактические шаги, но даже перспективы послевоенного мира.

«Обе страны согласились не стремиться к территориальной экспансии; стремиться к либерализации международной торговли; установить свободу морей и международные трудовые, экономические и социальные стандарты. Самое главное, что и Соединенные Штаты, и Великобритания были привержены поддержке восстановления самоуправления для всех стран, оккупированных во время войны, и предоставлению всем народам возможности выбирать собственную форму правления», — пишет Office of the Historian.

Главных целей, которые президенты ставили перед собой, готовя эту встречу, они оба не добились. Черчилль не смог втянуть американцев в войну на своей стороне. Рузвельту не удалось убедить американское общество поддержать непосредственное вступление США в войну. Американское общественное мнение было против этого вплоть до нападения Японии на Перл-Харбор. Впрочем, Черчилль все же понимал, что даже такая декларация с США важна для него. Ведь она еще больше свяжет США с Великобританией и поднимет моральный дух британцев – даст надежду на поддержку со стороны мощного союзника.

14 августа 1947 года Пакистан и Индия получили независимость от Великобритании. Подробнее.

14 августа 1980 года 16 тысяч рабочих Гданьской судоверфи имени Ленина вышли на массовую забастовку. Уже 15 августа ее возглавил Лех Валенса. Это стало началом истории демократизации Польши. Подробнее.

14 августа 1992 года началась грузино-абхазская война. Подробнее.

14 августа 2013 года начал работу мессенджер «Telegram». Подробнее.

Церковный праздник 14 августа

Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. Чтят память пророка из 12-ти Михея. Подробнее.

Народные приметы

Если 14 августа прошел дождь, то не стоит работать в огороде и саду.

Если розы уже отцвели, то скоро похолодает.

Если день холодный, то и бабье лето будет прохладным.

Что нельзя делать 14 августа

Нельзя работать с тестом.

Нельзя кричать и повышать голос. Все дела лучше делать тихо и не разговаривать.

Нельзя употреблять алкоголь.

Нельзя ссориться.