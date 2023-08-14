Сегодня 14 августа: какой праздник и день в истории

14 августа 1385 года заключили Кревскую унию. В 1775 году Екатерина II издала манифест, которым ликвидировала запорожское казачество. В 1980-м в Польше началась забастовка под предводительством Леха Валенсы, ставшая «первой ласточкой» в демократизации страны. В 1992-м началась грузино-абхазская война.

Праздники и памятные даты 14 августа

14 августа государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.

14 августа в истории

14 августа 1385 года начались объединительные процессы между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским, которые через несколько веков привели к созданию Речи Посполитой. Первым значимым шагом стала Кревская уния, заключенная в этот день.

Это соглашение решало возникшие у обеих сторон проблемы. В Великом княжестве Литовском в поддержке союзников нуждался князь Ягайло — он был самым молодым из сыновей своего отца, но именно ему тот по завещанию передал свой титул великого князя. Понятно, что такое решение не могло устроить старших братьев, и в княжестве назревали феодальные раздоры и противостояние. Приблизительно в подобной ситуации находилось и Королевство Польское. Там после смерти короля Лайоша (или Людовика) ІІ распалась уния с Венгрией. Сыновей у Лайоша не было — только дочери. Одна из них стала королевой Венгрии, другую – 11-летнюю Ядвигу короновали «королем» Польши. Мужскую вариацию титула девушка получила для подчеркивания, что она – правящий монарх, а не жена короля. Понятно, что власть Ядвиги также трудно было назвать крепкой. Так что объединение сил между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским было логичным выходом из ситуации. Князь Ягайло, по Кревской унии, обязывался «на вечное время приобщить свои земли, литовские и руские к короне Польской», а также перевести своих подданных в католичество. В обмен он становился королем общего государства и женился на Ядвиге.

Объединение государств, закрепленное унией и династическим союзом, все же не стало полным и продолжительным. В дальнейшем в Великом княжестве Литовском возникали движения сопротивления, условия унии пересматривались и так далее. Для дальнейшего создания Речи Посполитой со временем пришлось подписывать еще одну унию — Люблинскую.

14 августа 1775 года российская императрица Екатерина II издала манифест, которым официально ликвидировала запорожское казачество. Его опубликовали уже постфактум – после подлого уничтожения Запорожской сечи при возвращении россиян из совместного с казаками военного похода.

14 августа 1947 года Пакистан и Индия получили независимость от Великобритании. Акт об образовании независимых государств на территории бывшей Британской Индии прежде (18 июля 1947 года) принял парламент Великобритании и подписал король Георг VI. Территорию бывшей британской колонии разделили на индуистский Индийский Союз (современная Индия) и мусульманский Пакистан (современные Пакистан и Бангладеш). Церемонию передачи власти в Карачи (изначальной столице Пакистана) провели 14 августа. А в Дели – 15 августа. Поэтому Индия и Пакистан празднуют дни независимости в разные даты.

14 августа 1980 года 16 тысяч рабочих Гданьской судоверфи имени Ленина вышли на массовую забастовку. Уже 15 августа ее возглавил Лех Валенса. Это стало началом истории демократизации Польши.

Массовые протесты рабочих в Польше начались не с политическими, а с экономическими требованиями. 1 июля 1980 года в стране приняли решение повысить цены на мясные продукты и запретили торговать мясом частным лицам. Уже 8 июля начались забастовки на заводах в Люблине. Движение подхватывали на других предприятиях. Но как выдающаяся веха в историю Польши вписаны именно события на Гданьской судоверфи. Там к «традиционным» требованиям снизить цены и поднять зарплаты добавились сугубо политические лозунги. В начале люди потребовали восстановить на работе всех, кого уволили за попытки создавать свободные профсоюзы и участвовать в их работе. На этом предприятии самым ярким активистом свободных профсоюзов, лишившимся работы, был электрик Лех Валенса. Уже 15 августа он сам присоединился к стачке своих бывших коллег и стал ее лидером.

Постепенно забастовщики потребовали разрешить работу свободных профсоюзов и обеспечить гражданские права, в том числе свободу слова и вероисповедания. На ряде других предприятий страны начались забастовки солидарности в поддержку гданьских протестующих. 16 августа сформировали Межзаводской стачечный комитет (MKS) под председательством Валенсы.

К концу августа по стране бастовали уже 750 тысяч человек. Это движение однозначно вызвало испуг у представителей правящей партии ПОРП (Польской объединенной рабочей партии). Одновременно с испугом были и идеи физического подавления протестов. Представители интеллигенции и католической церкви призвали власти пойти на переговоры с протестующими. Под общим давлением политбюро ПОРП все-таки пришло к решению пойти на уступки забастовщикам — с мыслью просто не выполнять то, что пообещают. Поэтому со стачечными комитетами заводов подписали соглашения (с каждым — отдельно). В Гданьске с Валенсой и забастовщиками соглашение заключили 31 августа. Оно гарантировало создание свободных профсоюзов. В дальнейшем, опираясь на это соглашение, 10 июля 1980 года создали независимый самоуправляющийся профсоюз «Солидарность». В дальнейшем ПОРП перестала выполнять договоренности, в стране начался политический кризис, ввели военное положение… Но уже в конце 1980-х властям пришлось смириться с неотвратимым – легализовать «Солидарность», провести выборы и проиграть их партии бывшего электрика Гданьской судоверфи и будущего первого президента демократической Польши – Леха Валенсы.

14 августа 1992 года началась грузино-абхазская война. Ее история сродни истории абсолютного большинства войн, произошедших с распадом СССР. Причины были заложены еще во времена Российской империи и усилены советской этнической политикой — переселением народов. А затем ситуация поддержана россиянами с целью якобы «защиты» и доведена до стадии замороженного конфликта под видом якобы «миротворчества».

В истории Абхазии был период государственности — в древние времена. Впоследствии она вошла в состав Грузинского государства, затем – Российской империи. В начале прихода сюда советских оккупантов, в 1921 году, была создана отдельная от Грузии Советская социалистическая республика Абхазия. Она просуществовала в таком статусе 10 лет, а затем вошла как автономия в состав Грузинской ССР. Однако в регионе, по крайней мере, трижды — в 1950-е, 60-е и 70-е — были массовые выступления с требованием вывода Абхазии из состава Грузинской ССР. На фоне начавшихся в 1980-х в СССР процессов распада противостояние обострилось. И в 1989-м столкновения между грузинами и абхазами уже привели к жертвам.

Все же ключевые политические и юридические решения, приведшие к войне, приняли уже после распада СССР. Так, 21 февраля 1992 года в Грузии приняли решение отменить советскую конституцию 1978 года и восстановить действие конституции Грузинской демократической республики 1921 года (на момент действия этой конституции Абхазия не входила в состав Грузии). Верховный Совет Абхазии, в свою очередь, 23 июля 1992 возобновил действие конституции Абхазской советской республики 1925 года (по этому документу Абхазия была независимой от Грузии). В ответ на провозглашение независимости сепаратистами из Абхазии 14 августа 1992 года грузинские власти направили в регион полицию и подразделения Национальной гвардии. В тот же день вспыхнули бои.

Война с переменными успехами обеих сторон, периодическими переговорами, прекращениями огня и перемириями продолжалась в течение 1992-1993 годов. Понятно, что поддержку абхазским сепаратистам (в том числе военной техникой, а в дальнейшем и морской блокадой), довольно быстро начала оказывать РФ. 14 мая 1994 года в Москве при посредничестве «российских миротворцев» грузинская и абхазская стороны подписали соглашение о прекращении огня и разведении сил. С того времени на обозначенной линии разграничения между Грузией и Абхазией разместились якобы миротворцы СНГ (на самом деле, российские военные). Как известно, в 2008 году от фейкового «миротворчества» россияне откровенно перешли к военным действиям, а затем признали «независимость» Абхазии.

Церковный праздник 14 августа

14 августа православные отмечают Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня, праздник Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы и семи мучеников Маккавеев.

В этот день чествуют семь братьев Маккавеев, их мать Соломонию и учителя Елеазара. Они жили во II веке до Рождества Христова во времена безбожного сирийского царя Антиоха Эпифана. Он пытался заставить иудеев перейти в языческую веру. Святой Елеазар был ветхозаветным священником, 90-летним старцем, которого язычники обрекли на муки, когда не смогли заставить перейти в свою веру. Он умер, а затем схватили его учеников – семь братьев Маккавеев: (Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркела) и их мать Соломонию. Их всех судил царь Антиох Эпифан. Они отказались принести жертву языческим богам. Каждый из них подвергся мукам на глазах у других и матери, и все они умерли от пыток. А, увидев мученическую смерть всех своих сыновей, умерла и мать.

Народные приметы

Если все розы уже отцвели, будут ранние холода.

Какая погода 14 августа, такой же будет 28 августа.

Дождливый день – к дождливому сентябрю.

Что нельзя делать 14 августа

Нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты, устраивать громкие застолья.

Нельзя ссориться, ругаться и оскорблять близких.