Сегодня 15 июня: какой праздник и день в истории

15 июня 1775 года российские войска коварно разрушили Запорожскую Сечь, возвращаясь с совместной с казаками войны. В этот день 1215 года в Англии утвердили Великую Хартию Вольностей. А в 1924 году ФБР возглавил Эдгар Гувер, который будет руководить им почти полвека.

Праздники и памятные даты 15 июня

15 июня государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.

Под эгидой ООН проходит День защиты пожилых людей. В мире – Всемирный день ветра.

15 июня в истории

15 июня 1215 года английский король Иоанн Безземельный утвердил исторический документ – Великую Хартию Вольностей.

Она станет базисом конституции Англии, а впоследствии – Великобритании. Кроме того, именно с этого документа ведется отсчет современной системы права. В нем были заложены основы концепции прав человека. При этом следует отметить, что сам Иоанн скрепил своей печатью документ отнюдь не в силу своей прогрессивности или демократичности. Он вынужден был это сделать под давлением восставших баронов.

Иоанн не был популярным королем в Англии. Он мало и бессистемно занимался внутренней политикой, более увлеченный процессом возвращения владений в Нормандии. Но и в этом не добился успеха — после поражения от французской армии Нормандия была потеряна. Поэтому Великая Хартия Вольностей, на которой настаивали восставшая знать и мещанство, стала для короля последним путем, чтобы удержаться на престоле. При этом сам документ был очень прогрессивным для своего времени. Хартия состоит из 63 статей, гарантировавших права и привилегии не только знати, но и каждого гражданина. В частности, на справедливый суд: «Ни один свободный человек не будет арестован, либо заключен, либо лишен владения, либо любым (другим) способом отвержен… как по законному приговору равных ему и по закону страны», — отмечено в документе. Также им ограничена власть монарха, защищены права на частную собственность, предусмотрена свобода церкви и вероисповедания. В дальнейшем еще не один английский монарх будет пытаться «отвертеться» от выполнения Великой Хартии Вольностей, а утверждение ее принципов станет поводом для постоянного давления баронов, а впоследствии и парламента на королей.

15 июня 1775 года российские войска по приказу Екатерины II разрушили Запорожскую Сечь.

Характерно, что эта варварская акция состоялась сразу после того, как запорожцы помогли Москве одержать победу в русско-турецкой войне 1768-1774 годов. Именно на обратной дороге из османского похода российские отряды во главе с Петром Текелием напали на Запорожскую Сечь. Это была полная неожиданность для казаков. Часть из них еще не вернулась с войны, часть – была на промыслах. Так что Сечь охраняло только около 3000 человек. Шансов дать отпор 100-тысячному российскому войску у них не было. Поэтому совет, созванный кошевым атаманом Петром Калнышевским, принял решение сложить оружие.

После разрушения Сечи все документы и имущество казаков вывезли в Петербург. Старшину приговорили к каторге, а Калнышевского (которому в то время было 85 лет) заключили в тюрьму в Соловецком монастыре. Постфактум (14 августа) Екатерина II издала манифест, в котором назвала уничтожение Запорожской Сечи ликвидацией «кубла пьяниц и разбойников». На землях, отобранных у казаков, получили владения фавориты и приближенные Екатерины. Тогда же появился набивший всем оскомину термин «Новороссия», которым назвали колонизированное степное Причерноморье. Казаки же перешли на земли Османской империи, образовав Задунайскую Сечь в устье Дуная.

15 июня 1844 года Чарльз Гудиер запатентовал метод вулканизации – превращения сырого каучука в резину путем нагревания с серой. Сырой каучук не обладает свойствами резины: у него низкая прочность, он липкий, а на морозе – твердый и ломкий. После вулканизации полученную резину можно использовать в производстве и быту.

15 июня 1924 года Эдгар Гувер возглавил Бюро расследований США (которое в 1935-м получит название ФБР).

Когда его назначили, Гуверу было 29 лет. Он руководил ФБР до своей смерти – в течение следующих 48 лет. В этой должности он пережил Великую депрессию, Вторую мировую, Корейскую и Вьетнамскую войны. Понятно, что он был одной из самых влиятельных персон в США. Но, кроме этого, именно он сделал ФБР тем, чем оно является сейчас. При руководстве Гувера проведены изменения в структуре бюро, начата профессиональная подготовка его сотрудников, развилась техническая база, создан архив отпечатков пальцев. Однако, это не все. Гувер оказался необыкновенно талантливым «пиарщиком». Именно он создал имидж ФБР. Для этого активно участвовал в создании фильмов и радиоспектаклей, героями которых становились непобедимые агенты ФБР. Во время Великой депрессии и войн с гангстерами Гувер делал все возможное, чтобы СМИ создавали американским бандитам максимально театральные образы безжалостных лидеров криминального мира. Агенты ФБР, которые могли остановить таких «абсолютных преступников», постепенно становились в глазах общественности главными защитниками национальной безопасности. Так что можно сказать, что своим современным образом ФБР до сих пор обязано именно Гуверу. При этом к его стилю работы и влиянию на политические и общественные процессы в США осталось немало вопросов. Именно наученные опытом «бессменного» руководителя ФБР, в дальнейшем американцы определили, что человек не может возглавлять бюро дольше 10 лет.

Церковный праздник 15 июня

15 июня христиане чтят память святителя Никифора, исповедника, Патриарха Константинопольского. Он был сановником при дворе императрицы Ирины. Приняв монашество, прославился благочестием и в 806 году был возведен на патриарший престол. Во времена царствования императора-иконоборца Льва Армянина Никифора сослали на остров Проконнис, где святитель умер в 828 году.

Народные приметы

Если ночью слышно пение соловья, будет солнечно.

Если 15 июня будет дождь, то урожай зерновых будет плохим.

Вороны шумят – к похолоданию или дождю.

Что нельзя делать 15 июня

Нельзя ходить на кладбище.

Лучше в этот день не купаться в водоемах.