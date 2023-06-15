Сьогодні 15 червня: яке свято та день в історії

15 червня 1775 року російські війська підступно зруйнували Запорізьку Січ, повертаючись зі спільної з козаками війни. Цього дня 1215 року в Англії затвердили Велику Хартію Вольностей. А 1924 року ФБР очолив Едгар Гувер, який керуватиме ним майже півстоліття.

Свята та пам’ятні дати 15 червня

15 червня державні та професійні свята в Україні не відзначають.

Під егідою ООН проходить День захисту людей похилого віку. У світі – Всесвітній день вітру.

15 червня в історії

15 червня 1215 року англійський король Іоанн Безземельний затвердив історичний документ – Велику Хартію Вольностей.

Вона стане базисом конституції Англії, а згодом – Великої Британії. Крім того, саме із цього документа ведеться відлік сучасної системи права. У ньому було закладено основи концепції прав людини. При цьому слід зазначити, що сам Іоанн скріпив своєю печаткою документ аж ніяк не через свою прогресивність чи демократичність. Він змушений був це зробити під тиском баронів, що повстали.

Іоанн не був популярним королем в Англії. Він мало та безсистемно займався внутрішньою політикою, найбільше захоплений процесом повернення володінь у Нормандії. Але і в цьому не досяг успіху – після поразки від французької армії Нормандія була втрачена. Тому Велика Хартія Вольностей, на якій наполягали повстала знать та міщанство, стала для короля останнім шляхом, щоб утриматися на престолі. При цьому сам документ був дуже прогресивним для свого часу. Хартія складається з 63 статей, які гарантували права та привілеї не тільки знаті, а й кожного громадянина. Зокрема, на справедливий суд: “Жодна вільна людина не буде заарештована, або ув’язнена, або позбавлена володіння, або у будь-який (інший) спосіб знедолена… як за законним вироком рівних їй та за законом країни”, — зазначено в документі. Також ним обмежена влада монарха, захищено права на приватну власність, передбачено свободу церкви та віросповідання. Надалі ще не один англійський монарх намагатиметься “відкрутитися” від виконання Великої Хартії Вольностей, а затвердження її принципів стане приводом для постійного тиску баронів, а згодом і парламенту на королів.

15 червня 1775 року російські війська за наказом Катерини II зруйнували Запорізьку Січ.

Характерно, що ця варварська акція відбулася відразу після того, як запорожці допомогли Москві перемогти в російсько-турецькій війні 1768-1774 років. Саме дорогою назад з османського походу російські загони на чолі з Петром Текелієм напали на Запорізьку Січ. Це була цілковита несподіванка для козаків. Частина ще не повернулася з війни, частина – була на промислах. Тож Січ охороняло лише близько 3000 осіб. Шансів дати відсіч 100-тисячному російському війську вони не мали. Тому рада, скликана кошовим отаманом Петром Калнишевським, вирішила скласти зброю.

Після руйнування Січі всі документи та майно козаків вивезли до Петербурга. Старшину засудили до каторги, а Калнишевського (якому на той час було 85 років) ув’язнили в Соловецькому монастирі. Постфактум (14 серпня) Катерина II видала маніфест, у якому назвала знищення Запорізької Січі ліквідацією “кубла пияків та розбійників”. На землях, відібраних у козаків, отримали володіння фаворити та наближені Катерини. Тоді ж з’явився набридлий термін “Новоросія”, яким назвали колонізоване степове Причорномор’я. Козаки ж перейшли на землі Османської імперії, утворивши Задунайську Січ у гирлі Дунаю.

15 червня 1844 року Чарльз Гуд’їр запатентував метод вулканізації – перетворення сирого каучуку на гуму шляхом нагрівання із сіркою. Сирий каучук не має властивостей гуми: у нього низька міцність, він липкий, а на морозі – твердий і ламкий. Після вулканізації отриману гуму можна використовувати у виробництві та побуті.

15 червня 1924 року Едгар Гувер очолив Бюро розслідувань США (яке 1935-го отримає назву ФБР).

Коли його призначили, Гуверу було 29 років. Він керував ФБР до своєї смерті протягом наступних 48 років. На цій посаді він пережив Велику депресію, Другу світову, Корейську та В’єтнамську війни. Зрозуміло, що він був однією з найвпливовіших осіб у США. Але, крім цього, саме він зробив ФБР тим, чим воно є зараз. За керівництва Гувера проведено зміни в структурі бюро, розпочато професійну підготовку його співробітників, розвинулася технічна база, створено архів відбитків пальців. Однак це не все. Гувер виявився надзвичайно талановитим “піарником”. Саме він створив імідж ФБР. Для цього брав активну участь у створенні фільмів і радіовистав, героями яких ставали непереможні агенти ФБР. Під час Великої депресії та воєн з гангстерами Гувер робив усе можливе, щоб ЗМІ створювали американським бандитам максимально театральні образи безжальних лідерів кримінального світу. Агенти ФБР, які могли зупинити таких “абсолютних злочинців”, поступово ставали в очах громадськості головними захисниками національної безпеки. Тож можна сказати, що своїм сучасним образом ФБР досі завдячує саме Гуверу.

При цьому до його стилю роботи та впливу на політичні та суспільні процеси у США залишилося чимало питань. Саме навчені досвідом “беззмінного” керівника ФБР, надалі американці визначили, що людина не може очолювати бюро довше 10 років.

Церковне свято 15 червня

15 червня християни вшановують пам’ять святителя Никифора, сповідника, Патріарха Константинопольського. Він був сановником при дворі імператриці Ірини. Прийнявши чернецтво, прославився благочестям і в 806 був зведений на патріарший престол. За часів царювання імператора-іконоборця Лева Вірменина Никифора заслали на острів Проконніс, де святитель помер 828 року.

Народні прикмети

Якщо вночі чути співи солов’я, буде сонячно.

Якщо 15 червня буде дощ, урожай зернових буде поганим.

Ворони шумлять – до похолодання чи дощу.

Що не можна робити 15 червня

Не можна ходити на цвинтар.

Краще в цей день не купатися у водоймах.