Сегодня 8 июля: какой день в истории

8 июля год назад РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине, в том числе прилетело по больнице Охматдет в Киеве. В 2023-м командиры обороны «Азовстали» вернулись из Турции в Украину. В 1994-м умер Ким Ир Сен – человек, который сделал Северную Корею такой, какая она сейчас. В 1973-м родился Валерий Залужный, а в 1839-м – Джон Рокфеллер. В 1709-м состоялась Полтавская битва, в которой украинцы вместе со шведами вышли против московитов Петра I. 52 год до н.э. принято считать датой основания Парижа.

Праздники и памятные даты 8 июля

8 июля в мире – Всемирный день борьбы с пищевой аллергией.

Также сегодня: Всемирный день разоблачения (или Всемирный день раскрытия информации), День бодиарта.

8 июля в истории

8 июля 52 г. до н. э. принято считать датой основания Парижа. Подробнее.

8 июля (по старому стилю – 27 июня) 1709 года произошло трагическая для шведской армии Карла XII и казаков украинского гетмана Ивана Мазепы битва под Полтавой. Подробнее.

8 июля 1839 года родился первый долларовый миллиардер мира Джон Рокфеллер. На момент смерти его состояние составило 1,4 млрд долларов США. Подробнее.

8 июля 1973 года родился бывший Главнокомандующий ВСУ и Герой Украины Валерий Залужный. Подробнее.

8 июля 1994 года умер Ким Ир Сен – человек, который сделал Северную Корею такой, какая она сейчас. Подробнее.

8 июля 2023 года герои обороны «Азовстали» вернулись из Турции в Украину. Подробнее.

8 июля 2024 года россияне совершили масштабную ракетную атаку по Украине. Под ударами были: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Среди целей, которые враг поразил в столице — детская больница Охматдет.

Ракетный удар совершили в среду – о первых пусках Воздушные силы ВСУ предупредили в 09:51. Тогдашний командующий ВС ВСУ Николай Олещук сообщил: для атаки использовали 38 ракет разных типов, из которых ПВО уничтожило 30. Однако и долетевшие натворили беды. По данным ГСЧС, в Киеве погибли 29 человек (среди них четыре ребенка), 117 человек – пострадали. Еще 10 человек погибли в результате ракетного удара по Кривому Рогу, сообщал начальник городской военной администрации Александр Вилкул, 41 человек получил ранения. По данным Офиса Генпрокурора, еще три человека погибли в Покровске Донецкой области, в Днепре и Киевской области были раненые.

Внимание не только всей Украины, но и мира было приковано к событиям на территории Охматдета. Здесь более суток продолжалась спасательная операция. Завалы разбирали не только сотрудники ГСЧС, полицейские и волонтеры – к работам присоединился медперсонал больницы и постоянно прибывающие на место киевляне. Более сотни тяжелобольных детей перевезли в другие больницы.

Когда все разобрали, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям констатировала: «В результате атаки РФ на этой локации два человека погибли, за медицинской помощью обратилось 32 раненых. Госпитализированы с травмами восемь детей».

Российские пропагандисты прилагали максимум усилий, чтобы снять со своей армии ответственность за варварский удар по больным детям. Сначала заявляли, будто по Охматдету ударила украинская ракета ПВО. Однако появилось видео «прилета», а все ведущие OSINT-команды мира подтвердили, что на кадрах – российская крылатая ракета Х-101.

«Траектория ракеты на видео и видимый турбореактивный двигатель под ее корпусом соответствуют кадру российской Х-101 и не подтверждают утверждение о том, что это был перехватчик ПВО, а также ракета не выглядит поврежденной перехватчиками ПВО», — прокомментировали в Институте изучения войны.

Следом в среде российских так называемых «военкоров» появились версии о том, что целились не в больницу, а по машиностроительному заводу «Артем» в 1,6 км от нее. Кроме того, россияне даже попытались «превратить» детскую больницу в «легитимную цель», например, заявляли, что там Украина… хранила ракеты.

Церковный праздник 8 июля

8 июля чтят память великомученика Прокопия. Подробнее.

Народные приметы

Если 8 июля стоит жара, то в следующие 40 дней будет жарко.

Если земля утром сухая, то и в августе будет сухо.

Если утренняя роса до полудня не высохла, то будет похолодание.

Что нельзя делать 8 июля

Нельзя начинать новые дела, менять работу или отправляться в путь.

Нельзя лениться. Этот день идеально подходит для физического труда.

Нельзя купаться в открытых водоемах.