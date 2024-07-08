Сегодня 8 июля: какой праздник и день в истории

8 июля 2023 года герои обороны «Азовстали» вернулись из Турции в Украину. В 1994-м умер Ким Ир Сен – человек, который сделал Северную Корею такой, какая она сейчас. В 1973-м родился Валерий Залужный, а в 1839-м — Джон Рокфеллер. В 1709-м произошла Полтавская битва, в которой украинцы вместе со шведами сразились против московитов Петра І. 8 июня 52 года до н.э. принято считать датой основания Парижа.

Праздники и памятные даты 8 июля

8 июля в мире – Всемирный день борьбы с пищевой аллергией.

Также отмечают: День бодиарта, Международный день городских звонарей.

8 июля в истории

8 июля 52 г. до н. э. принято считать датой основания Парижа. Подробнее.

8 июля (по старому стилю – 27 июня) 1709 года произошло трагическая для шведской армии Карла XII и казаков украинского гетмана Ивана Мазепы битва под Полтавой. Подробнее.

8 июля 1839 года родился первый долларовый миллиардер мира Джон Рокфеллер. На момент смерти его состояние составило 1,4 млрд долларов США. Подробнее.

8 июля 1973 года родился бывший Главнокомандующий ВСУ и Герой Украины Валерий Залужный. Подробнее.

8 июля 1994 года умер Ким Ир Сен – человек, который сделал Северную Корею такой, какая она сейчас. Подробнее.

8 июля 2023 года герои обороны «Азовстали» вернулись из Турции в Украину. Прекрасную новость сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Видео: Владимир Зеленский/Telegram

Из своего официального визита в Турцию он возвращался одним самолетом с освобожденными: командиром полка Национальной гвардии «Азов» Денисом Прокопенко («Рэдисом»), его заместителем Святославом Паламаром («Калиной»), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергеем Волынским («Волыной»), старшим офицером «Азова» Олегом Хоменко и командиром 12-й бригады НГУ Денисом Шлегой. Вечером все вместе они прибыли во Львов. Там толпа встретила героев у памятника Шевченко. Эти события вызвали истерику у российских пропагандистов и публичные причитания в Кремле. Пресс-секретарь российского диктатора Путина Песков заявил, что возвращение командиров обороны «Азовстали» в Украину является нарушением договоренностей как с Украиной, так и с Турцией. Ведь условием обмена героев в сентябре 2022-го было то, что до конца войны пятеро освобожденных не вернутся в Украину и не будут воевать. Они должны были находиться в Турции под защитой Реджепа Тайипа Эрдогана.

Церковный праздник 8 июля

8 июля чтят память великомученика Прокопия (в мире – Неания). Он был родом из Иерусалима. Пострадал во время гонений, организованных императором Диоклетианом. Отец Прокопия был знатным римлянином и христианином. Но рано скончался. Воспитывала парня мать-язычница. Он получил хорошее образование, был представлен Диоклетиану в первый год его вступления на престол и быстро продвинулся по службе. Его мировоззрение изменилось после чудесного явления ему Христа. В 303 году Диоклетиан послал Неания в Александрию для проведения преследований. По дороге голос с неба сказал ему: «Неаний, и ты идешь на меня?» Неаний спросил: «Кто ты, Господи?» — и голос ответил: «Я распятый Иисус, сын Божий». А в воздухе появился сияющий крест. После этого видения Неаний превратился из гонителя в ревностного христианина. Однако сына императору «сдала» собственная мать-язычница. Неания вызвали к прокуратору Иудеи, а тот вручил ему послание от Диоклетиана. Святой же прочел текст – и разорвал его. За это мужчину взяли под стражу и бросили в тюрьму. Там ему снова явился Христос и лично крестил будущего мученика, дав ему имя Прокопий. Во время пыток Прокопия вдохновленные его подвигом под меч пошли многие бывшие стражи заключенного, римские солдаты и 12 женщин-христианок, которые сами пришли на казнь. Пораженная количеством добровольных мучеников покаялась и мать Прокопия Феодосия. Она стала в ряды христианок, и тоже была казнена. Наконец великомученику Прокопию отрубили голову мечом.

Народные приметы

Если 8 июля стоит жара, то в следующие 40 дней будет жарко.

Если земля утром сухая, то и в августе будет сухо.

Если утренняя роса до полудня не высохла, то будет похолодание.

Что нельзя делать 8 июля

Нельзя начинать новые дела, менять работу или отправляться в путь.

Нельзя лениться. Этот день идеально подходит для физического труда.

Нельзя купаться в открытых водоемах.