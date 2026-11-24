Новости Харькова 24 ноября 2026 года – главное за день
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив»: ночью регион атаковали КАБами и беспилотниками.
07:25
Чем враг бил ночью по Харьковщине
В 00:26 Воздушные силы ВСУ написали о реактивном беспилотнике, который летел курсом на Барвенково.
В 02:12 украинские защитники предупредили, что россияне выпустили КАБы на Харьковскую область. Повторные пуски зафиксировали в 03:18 – на этот раз авиабомбы летели курсом на восток региона. После чего на Харьковщину полетели беспилотники.
Под утро военные предупреждали о новых группах БпЛА. Информации о «прилетах» в Харькове не было. По состоянию на 07:25 о новых угрозах не сообщают.