Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив»: ночью регион атаковали КАБами и беспилотниками.

07:25

Чем враг бил ночью по Харьковщине

В 00:26 Воздушные силы ВСУ написали о реактивном беспилотнике, который летел курсом на Барвенково.

В 02:12 украинские защитники предупредили, что россияне выпустили КАБы на Харьковскую область. Повторные пуски зафиксировали в 03:18 – на этот раз авиабомбы летели курсом на восток региона. После чего на Харьковщину полетели беспилотники.

Под утро военные предупреждали о новых группах БпЛА. Информации о «прилетах» в Харькове не было. По состоянию на 07:25 о новых угрозах не сообщают.