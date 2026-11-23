Силы обороны теснят оккупантов на Великобурлукском направлении. По Харькову били «Бандеролями» и беспилотниками. В Люботине прилетело по железнодорожному вокзалу, а в Лозовой – по домам. «Объектив» напоминает главные события суток.

Аналитики проекта «DeepState» сообщили о продвижении украинской армии на Великобурлукском направлении. Речь идет о вытеснении противника в районе пограничного села Устиновка. На обновленных картах между Устиновкой и Артельным теперь вместо контролируемой оккупантами территории – серая зона.

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Утром в понедельник дроны попали по многоэтажкам в Индустриальном и Шевченковском районах. Следом ракеты «Бандероль» прилетели по Холодногорскому и Основянскому. По информации городского головы Игоря Терехова, обошлось поврежденными окнами и автомобилями, без пострадавших. В воскресенье вечером вражеские БпЛА атаковали Шевченковский, Холодногорский и Немышлянский районы Харькова. В Шевченковском «Молния» залетела в окно многоэтажки. В Холодногорском попадание было в здание гостиницы. В этих случаях по два человека подверглись острой реакции на стресс. В Немышлянском районе «Герань-3» попала по территории детского сада. По данным областной прокуратуры, две женщины травмированы, у двух – стресс. Трое несовершеннолетних получили ранения в результате удара российского реактивного беспилотника по железнодорожному вокзалу в Люботине.

Мэр Сергей Зеленский сообщил, что все «прилеты» были по жилой застройке: частному сектору и двору многоэтажек. Пострадали 12 человек. По данным областной прокуратуры, атака была комбинированной – «Бандеролью» и реактивным «Шахедом».

Три человека пострадали в результате удара российского FPV по автомобилю в селе Русская Лозовая. Dacia Logan сгорела дотла, ранения и травмы — у мужчины и двух женщин преклонного возраста.

Такое решение принял апелляционный суд. Мужчину судили за работу на россиян. Он передавал разведданные и фиксировал последствия обстрелов. По информации областной прокуратуры, харьковчанин выезжал в Россию уже после начала полномасштабного вторжения. Он некоторое время жил в Курской области, где его и завербовал представитель российской спецслужбы. По указаниям россиянина агент вернулся в Харьков. Далее выполнял разные задачи кураторов. Задержали предателя летом 2023 года. Он не признал своей вины. Несмотря на это, был осужден за госизмену в суде первой инстанции. Апелляционный оставил приговор без изменений.

СБУ заявила о блокировании канала переправки мужчин из Украины в ЕС. В организации сделки подозревают 27-летнего водителя из Ровенской области. Задержали его в Харькове во время встречи с клиентом. Спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил: задокументировано, что организатор канала требовал от жителя Харькова $100 тысяч за переправку за границу пятерых мужчин – по $20 тысяч с каждого. Сотрудники СБУ задержали дельца возле одного из ресторанов Харькова при получении $10 тысяч аванса.

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