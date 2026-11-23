Апелляционный суд подтвердил приговор 81-летнему харьковчанину, которого обвиняли в корректировке российских ударов по Харькову. Как сообщили в областной прокуратуре, мужчина использовал свой возраст как прикрытие, чтобы объезжать город и следить за украинскими военными.

В прокуратуре рассказали, что к началу полномасштабного вторжения России харьковчанин уехал в Курскую область. В декабре 2022 года его завербовали российские спецслужбы и дали указание вернуться в родной город.

Как установило следствие, в течение апреля – июня 2023 мужчина пешком, на такси и на общественном транспорте объезжал районы города. Рассчитывая, что никто не обратит внимание на пожилого человека, он фиксировал места дислокации украинских военных и техники и собирал разведданные об оборонных предприятиях и железнодорожной станции. А также обследовал места вражеских атак, чтобы подробно отчитаться о степени разрушений и ходе восстановительных работ. Эту «работу» ему оплачивали российские спецслужбы.

Мужчину разоблачили в июне 2023 года. В суде он своей вины не признал — говорил, что российскому куратору сливал дезинформацию, чтобы тот от него «отстал».

«Однако предоставленные доказательства полностью опровергли версию защиты», — говорят в прокуратуре.

В апреле 2026 года суд приговорил харьковчанина к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Осужденный и его защитник подали апелляционные жалобы на это решение. Однако Харьковский апелляционный суд оставил приговор без изменений.

Напомним, предатели, готовившие ракетные удары по базам спецназовцев ГУР МО в Харьковской области, получили 15 лет тюрьмы. По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, два российских агента корректировали удары РФ по региону. Среди основных целей были пункты временного базирования спецподразделения «Kraken».