Подозрение вручили 34-летнему жителю Николаевской области, который, по данным следствия, причастен к избиению людей и грабежу на Харьковщине.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, событие произошло в августе в Чугуевском районе.

«Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в беседке дачного домовладения, во время конфликта нанес 47-летнему мужчине удар кулаком в челюсть. Когда потерпевший упал на пол, нападавший продолжил наносить ему удары по разным частям туловища. В результате избиения мужчина получил тяжкие телесные повреждения», — рассказали правоохранители.

Жена потерпевшего пыталась вступиться за мужчину, однако фигурант ударил и ее. В результате женщина получила легкие телесные повреждения, добавили в полиции.

«На следующее утро, находясь в жилом доме на территории этого же домовладения, мужчина открыто завладел имуществом потерпевшего. Он забрал 1900 гривен, мобильный телефон, одежду и мужскую обувь, после чего оставил место происшествия. Согласно заключению эксперта, общая сумма материального ущерба составляет более 4600 гривен», – отметили копы.

Правоохранители установили личность фигуранта. Им оказался 34-летний житель Николаевской области.

Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение), ч. 2 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение), ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ. Если вину докажут, мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Фигуранту уже избрали меру пресечения – содержание под стражей.