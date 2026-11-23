Поздно вечером, в 21:00, 22 ноября взрыв раздался в Немышлянском районе Харькова. Около 23:00 РФ нанесла по городу очередной удар. По данным мэра Игоря Терехова, оккупанты атаковали Холодногорский район.

Мэр Игорь Терехов отметил, что вначале враг выпустил вечером БпЛА по детскому саду в Немышлянском районе. Разрушения здания, по словам Терехова, серьезные. Кроме того, повреждены и близлежащие жилые дома.

«Повреждены 11 многоэтажных домов, выбиты окна. Состояние пострадавших — среднее. У них острая реакция на стресс, ранения стеклом. Что касается детского сада, то был разрушен несущий конструктив», – отметил мэр.

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Также в Харьковской облпрокуратуре показали фото с мест «прилетов». Правоохранители установили, что оккупанты ударили по Харькову беспилотником типа «Герань-3». Пострадали пятеро человек.

«У двух женщин диагностирована острая реакция на стресс. Еще две женщины и мужчина получили травмы», – отметили в прокуратуре.

Около 23:00 ВС РФ ударили по Холодногорскому району. Городской голова сказал, что удар пришелся по зданию гостиницы. Он отметил: в здании в момент удара практически никого не было. Благодаря этому обошлось без большого количества жертв.

«Обратился за помощью один человек. Это — охранник гостиницы», – сказал Терехов.

Видео: Харьков 1654

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области уточнили: на месте «прилета» в Холодногорском районе также начался пожар.

«В результате вражеского удара загорелись крыша и комната трехэтажного здания отеля. Пожар на площади 55 квадратных метров. На местах событий работали подразделения ГСЧС, в том числе кинологи, саперы и психологи», – написали спасатели.

Напомним, накануне, 22 ноября, Харьков регулярно переживал «прилеты». Первый удар зафиксировали около 04:10 — в Киевском районе. Мэр Игорь Терехов писал, что на месте атаки начался пожар. Еще один «прилет» был уже в Салтовском районе – российский дрон упал на крышу девятиэтажки. В Харьковской облпрокуратуре позже сообщили: в результате попадания БпЛА типа «Италмас» острую стрессовую реакцию получила 50-летняя женщина.

Не прекратились удары и вечером. Вражеский «Шахед» атаковал здание детского сада в Немышлянском районе около 21:10. Начальник ХОВА Олег Синегубов вскоре уточнил: предварительно известно о четырех пострадавших. Это — 25-летний мужчина, а также 31-летняя, 66-летняя и 86-летняя женщины. Ближе к полуночи вражеский дрон ударил по гостинице в Холодногорском районе, сообщил городского голова.

Утром 23 ноября жители Харькова также слышали взрывы – первый «прилет» зафиксировали около 06:30 в Индустриальном районе. Примерно через десять минут россияне атаковали его повторно. Одновременно стало известно об ударе по Шевченковскому району. Начальник ХОВА Олег Синегубов написал о двух пострадавших.