Сегодня, 22 ноября, в Харькове произошла стрельба. На месте происшествия правоохранители обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Объявлена ​​специальная полицейская операция.

Сообщение о стрельбе поступило около 18:20, сообщили в облуправлении полиции.

«В настоящее время полицейские проводят первоочередные следственные и розыскные мероприятия, устанавливают обстоятельства преступления и лиц, причастных к его совершению», — сообщили правоохранители.

Напомним, на улице Веринской в Харькове между водителями автомобилей Honda и Toyota возник конфликт, в ходе которого они начали перестрелку.