На Харьковщине применили графики аварийных отключений электроэнергии. Харьковоблэнерго просит жителей Харькова и области экономно использовать электроэнергию и по возможности уменьшить потребление электроприборов.

Одновременно с аварийными действуют графики почасовых отключений.

Утром Министерство энергетики сообщало, что за прошедшие сутки РФ снова атаковала ряд объектов энергетики. В результате на утро была обесточена часть потребителей в Днепровской, Житомирской, Ровенской, Одесской и Харьковской областях.