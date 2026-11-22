52-летний мужчина и 48-летняя женщина ранены в результати удара FPV-дрона по мотоциклу в селе Манцовка Великобурлукской громады. Пострадавших госпитализировали в Харьковскую областную клиническую больницу, сообщил начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.

Обстрел произошел сегодня, 22 ноября.

Накануне, по словам Канашевича, 21 ноября в 13.30 российские оенные сбросили КАБы на село Мирное Шевченковской громады. Повреждены четыре частных дома и хозяйственное сооружение. Пострадавших нет.

Напомним, в харьковском госпитале спасли бойца с множественными ранениями. У него было проникающее ранение сердца и массивное внутреннее кровотечение после повреждения органов живота. За операционным столом одновременно работали десятки медиков.