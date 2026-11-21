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• Дата публикации материала: 21 ноября 2026 в 14:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 200 человек вернулись в Богодухов после того, как ситуация в городе стабилизировалась, рассказал «Объективу» Евгений Шаповал, начальник Богодуховской РДА.".