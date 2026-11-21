Стало известно, сколько людей вернулись в Богодухов осенью 2026 года
Около 200 человек вернулись в Богодухов после того, как ситуация в городе стабилизировалась, рассказал МГ «Объектив» Евгений Шаповал, начальник Богодуховской районной государственной администрации.
За период с апреля текущего года из 19 населенных пунктов Богодуховской громады, где объявили обязательную эвакуацию населения, эвакуировали 642 человека, из них 460 взрослых (в том числе 56 маломобильных лиц) и 142 ребенка.
Учет граждан, выехавших из города Богодухова, не проводили, потому что эвакуацию в городе не объявляли. В период с сентября по сегодня, когда ситуация в городе стабилизировалась, некоторые граждане вернулись в свои дома, ориентировочно это 200 человек, рассказал Евгений Шаповал.
С начала объявления обязательной эвакуации из поселка Золочев (16 июня 2026 года) через транзитный центр Харьков выехали 572 человека, из них 144 ребенка и 3 маломобильных лица. Информации об их возвращении нет.
Ситуация с безопасностью в других громадах Богодуховского района относительно спокойная. Массового выезда жителей громады летом и осенью на данный момент не наблюдают.
Ранее «Объектив» сообщал, как под постоянной угрозой FPV проходят обследования разрушенного и уничтоженного жилья в многострадальной Золочевской громаде. Также стало известно, почему на Богодуховщине не строят подземные укрытия. Кроме того, 73 первичных модульных укрытия установят в Богодуховском районе. Также трассы, которые соединяют Богодуховщину с Сумской областью, Харьковом и севером Харьковщины, уже накрыты антидроновыми сетками.