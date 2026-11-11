Почему на Богодуховщине не строят подземные укрытия: заявление главы РГА

Единственная громада Богодуховского района, где запланировали построить подземные укрытия и даже разработали проектно-сметную документацию — Золочевская.

На сегодня строительство подземных укрытий на территории Богодуховской громады не планируют, сообщил МГ «Объектив» Евгений Шаповал, начальник Богодуховской районной государственной администрации.

Вместо этого на территории громады капитально ремонтируют сооружения гражданской защиты, среди них:

Капитальный ремонт ПРУ № 76528 КУ «Богодуховский лицей №3» Богодуховского городского совета, с повышением коэффициента защиты, работы продолжаются. Капитальный ремонт защитного сооружения гражданской защиты ПРУ № 76527 (балансодержатель: Отдел обслуживания граждан № 3 (сервисный центр) управления обслуживания граждан Главного управления Пенсионного фонда Украины в Харьковской области), с повышением коэффициента защиты, работы продолжаются. Капитальный ремонт ПРУ № 76518 КУ «Богодуховский ЗДО (ясли-сад) № 8 «Сказка» Богодуховского городского совета, работы завершены.

Разработали проект «Новое строительство защитных сооружений гражданской защиты (убежища) КУ «Богодуховский лицей №1» Богодуховского городского совета, но он сейчас на стадии корректировки.

А в Золочевской поселковой территориальной громаде строить подземные укрытия запланировали в 4 учебных заведениях: Золочевские лицеи №1, №2, №3 и Феськовский лицей. Там уже разработали проектно-сметную документацию, но строительные работы еще не начинали. Начнут ли их — будут отталкиваться от целесообразности.

«Но очень сложно с точки зрения безопасности будет организовать проведение строительных работ», — отметил Шаповал.

В Валковской городской, Коломакской и Краснокутской поселковых громадах строить новые подземные укрытия не планируют, поскольку возможности бюджета крайне ограничены.

Ранее «Объектив» сообщал, как под постоянной угрозой FPV проходят обследования разрушенного и уничтоженного жилья в многострадальной Золочевской громаде.