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Два трамвая и пять троллейбусов временно изменят маршруты 12 ноября

Транспорт 18:51   11.11.2026
Татьяна Литвина
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Два трамвая и пять троллейбусов временно изменят маршруты 12 ноября Фото: Харьков транспортный

В четверг, 12 ноября, ряд трамваев и троллейбусов в Харькове сменит маршруты в связи с работами на электросетях, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Работы будут вестись в Салтовском переулке и на Салтовском шоссе (от улицы Академика Павлова до проспекта Тракторостроителей), а также на проспекте Льва Ландау (от проспекта Юбилейного до проспекта Героев Харькова) с 9:00 до 18:00.

В этот период трамваи будут курсировать следующим образом:

№6: от вокзала Харьков-Пассажирский до парка Машиностроителей;

№8: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона – ул. Морозова – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная – площадь Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавловский гидропарк».

Троллейбусы будут курсировать так:

№31: от Северной Салтовки до ст. м. «Академика Барабашова»;

№35: часть троллейбусов – по основному маршруту за счет автономного хода (с увеличенным интервалом движения), остальные – от разворотного круга «Ул. Одесская» до ст. м. «Турбоатом»;

№57: от парка «Встреча» до ст. м. «Защитников Украины»;

№19: по основному маршруту за счет автономного хода (с увеличенным интервалом движения);

№20: не курсирует.

В это время на Салтовском шоссе будет курсировать временный автобус №8:

  • Салтовское шоссе (602-й микрорайон) – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Олега Громадського – ст. м. «Защитников Украины» (разворотный круг троллейбуса) – ул. Олега Громадського – площадь Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – Салтовское шоссе (602-й микрорайон).

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Напомним, Укрзализныця сообщила об открытии нового рейса из Харькова. С 10 ноября на маршрут вышел пригородный поезд №6433 Харьков-Пассажирский – Занки.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2026 в 18:51;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 12 ноября, ряд трамваев и троллейбусов в Харькове сменит маршруты в связи с работами на электросетях, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.".