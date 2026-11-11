Пожары, пострадали пять человек: фото последствий атак на Харьков 11 ноября

Сегодня, 11 ноября, утром и днем ​​враг атаковал Харьков ударными БпЛА. Попадания зафиксировали в Салтовском, Шевченковском и Основянском районах города. Появились фото последствий.

«Возникли три очага пожаров. Горели легковые автомобили, облицовка здания станции технического обслуживания и другие сооружения», — рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели потушили все возгорания. По данным ГСЧС, из-за вражеских ударов пострадали пять человек.

Напомним, 11 ноября в Харькове снова раздавались взрывы. Под ударом оказались Салтовский, Шевченковский и Основянский районы. В частности, в результате вражеских обстрелов Основянского района произошел пожар на площади около 100 квадратных метров, уточнял начальник ХОВА Олег Синегубов.