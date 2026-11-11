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Пожары, пострадали пять человек: фото последствий атак на Харьков 11 ноября

Происшествия 14:00   11.11.2026
Виктория Яковенко
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Пожары, пострадали пять человек: фото последствий атак на Харьков 11 ноября

Сегодня, 11 ноября, утром и днем ​​враг атаковал Харьков ударными БпЛА. Попадания зафиксировали в Салтовском, Шевченковском и Основянском районах города. Появились фото последствий.

«Возникли три очага пожаров. Горели легковые автомобили, облицовка здания станции технического обслуживания и другие сооружения», — рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели потушили все возгорания. По данным ГСЧС, из-за вражеских ударов пострадали пять человек.

обстрел Харькова 11 ноября

обстрел Харькова 11 ноября

обстрел Харькова 11 ноября

обстрел Харькова 11 ноября

обстрел Харькова 11 ноября

обстрел Харькова 11 ноября

Напомним, 11 ноября в Харькове снова раздавались взрывы. Под ударом оказались Салтовский, Шевченковский и Основянский районы. В частности, в результате вражеских обстрелов Основянского района произошел пожар на площади около 100 квадратных метров, уточнял начальник ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2026 в 14:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 11 ноября, утром и днем ​​враг атаковал Харьков ударными БпЛА. Попадания зафиксировали в Салтовском, Шевченковском и Основянском районах города. Появились фото последствий".