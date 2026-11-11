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Пожежі, п’ятеро постраждалих: фото наслідків атак на Харків 11 листопада

Події 14:00   11.11.2026
Вікторія Яковенко
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Пожежі, п’ятеро постраждалих: фото наслідків атак на Харків 11 листопада

Сьогодні, 11 листопада, вранці та вдень ворог атакував Харків ударними БпЛА. Влучання зафіксували у Салтівському, Шевченківському та Основ’янському районах міста. З’явилися фото наслідків.

“Виникли три осередки пожеж. Горіли легкові автомобілі, облицювання будівлі станції технічного обслуговування та інші споруди”, – розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.

Рятувальники загасили усі загоряння. За даними ДСНС, через ворожі удари постраждали п’ятеро людей.

обстрел Харькова 11 ноября

обстрел Харькова 11 ноября

обстрел Харькова 11 ноября

обстрел Харькова 11 ноября

обстрел Харькова 11 ноября

обстрел Харькова 11 ноября

Нагадаємо, 11 листопада в Харкові знову лунали вибухи. Під ударом опинилися Салтівський, Шевченківський та Основ’янський райони. Зокрема, внаслідок ворожого обстрілу Основ’янського району сталася пожежа на площі близько 100 квадратних метрів, уточнював начальник ХОВА Олег Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2026 в 14:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 11 листопада, вранці та вдень ворог атакував Харків ударними БпЛА. Влучання зафіксували у Салтівському, Шевченківському та Основ’янському районах міста.".