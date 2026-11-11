Пункти обігріву готові розгорнути біля багатоповерхівок у Харкові та області

У Харкові та області до роботи в зимовий період повністю готові близько 1980 “Пунктів незламності”, розповів на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов, передає кореспондентка МГ «Об’єктив».

За словами глави ОВА, усі об’єкти пройшли необхідну перевірку.

«Там є опалення, є електроенергія, є можливість зарядити мобільні телефони, повербанки невеликі та інше. Отримати першу медичну допомогу, звернутися за іншою підтримкою. Є ось такі стаціонарні. Крім того, ми готові розгорнути мобільні пункти обігріву біля багатоповерхівок, біля житлових кварталів, щоб максимально наблизити послугу до наших людей», — повідомив Синєгубов.

Також він розповів, що кількість отримувачів допомоги в межах “Зимової підтримки” від Мінсоцполітики цьогоріч суттєво зросло: якщо раніше на виплати розраховували 70–80 тисяч домогосподарств, то тепер це близько 250 тисяч родин на території Харкова та області.

«Ми лише формуємо списки, виконуємо технічну роботу. У минулі роки ми відпрацювали повністю. Мінсоцполітики оголошувало, що період дії цієї програми до квітня-місяця. Наразі формуються списки, люди продовжують подавати заявки різними способами. Головне, щоб у Мінсоцполітики була фінансова змога задовольнити ці всі заявки відповідно до постанов», — зазначив начальник ХОВА.

Щодо забезпечення мешканців дровами та іншим паливом, в області діє комбінована система допомоги: значну частину (близько 30–40 тисяч домогосподарств) щороку закривають міжнародні партнери, решту — державний та місцеві бюджети.

«Правильно, що самі громади, прифронтові в тому числі, відпрацьовують зі своїми людьми й самі знають, кому вкрай необхідна та чи інша допомога. Якщо ми будемо розуміти через громаду, якщо вона не зможе забезпечити або паливною деревиною, або іншими способами, або іншими видами допомоги те чи інше домогосподарство, ту чи іншу сім’ю, то, звичайно, ми будемо допомагати», — підсумував Синєгубов.