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Понад 6100 квартир і будинків купили харків’яни завдяки «єВідновлення»

Суспільство 21:56   10.11.2026
Оксана Якушко
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Понад 6100 квартир і будинків купили харків’яни завдяки «єВідновлення»

У межах програми «єВідновлення» мешканці Харківщини придбали понад 6100 об’єктів нерухомості з використанням житлових сертифікатів, повідомила ХОВА.

13 056 житлових сертифікатів за знищене майно на загальну суму понад 17,5 мільярда гривень сформували профільні комісії на Харківщині.

«Отримувачі компенсацій із використанням 8515 житлових сертифікатів придбали понад 6100 об’єктів нерухомості: 5116 квартир та 986 приватних будинків», — розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Переважна більшість отримувачів компенсації купила житло в Харкові, а також в Ізюмській, Балаклійській, Чугуївській та Дергачівській територіальних громадах. Частина жителів області придбала оселі в Київській, Полтавській, Івано-Франківській та інших областях України.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2026 в 21:56;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В рамках программы «єВідновлення» жители Харьковщины приобрели более 6100 объектов недвижимости с использованием жилищных сертификатов, сообщила ХОВА.".