Понад 6100 квартир і будинків купили харків’яни завдяки «єВідновлення»
У межах програми «єВідновлення» мешканці Харківщини придбали понад 6100 об’єктів нерухомості з використанням житлових сертифікатів, повідомила ХОВА.
13 056 житлових сертифікатів за знищене майно на загальну суму понад 17,5 мільярда гривень сформували профільні комісії на Харківщині.
«Отримувачі компенсацій із використанням 8515 житлових сертифікатів придбали понад 6100 об’єктів нерухомості: 5116 квартир та 986 приватних будинків», — розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Переважна більшість отримувачів компенсації купила житло в Харкові, а також в Ізюмській, Балаклійській, Чугуївській та Дергачівській територіальних громадах. Частина жителів області придбала оселі в Київській, Полтавській, Івано-Франківській та інших областях України.