Усі ТЕЦ і ТЕС абсолютно пошкоджені: Синєгубов про тепло й світло на Харківщині

На брифінгу 10 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про ситуацію на Харківщині після масованих російських ударів по енергетиці.

Виходячи з міркувань безпеки, Синєгубов не називав конкретних цифр щодо кількості будинків, підключених до тепла, та встановленого обладнання.

“Я скажу такі: деякі громади почали опалення без централізованого. Усе, що ми будували з 2022 року (і модулі котельні, і когенераційні установки, й інші засоби) зараз працює більш ніж на 100%. І ми маємо лише посилюватися. Є плани з містом Харковом, з іншими нашими територіями, з іншими нашими громадами”, – сказав начальник ХОВА, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.

Синєгубов повідомив про значний ступінь пошкоджень та руйнувань об’єктів енергетики регіону.

“У нас усі ТЕЦ і ТЕС абсолютно пошкоджені зараз. Усі мають певні руйнування. Руйнування не лише від дронів, а й великі руйнування, тому що ворог б’є “іскандерами” по цих ТЕЦ і ТЕС. Зараз підрозділи ДСНС, всі наші енергетики працюють 24/7, це правда – в три зміни – для того, щоб ліквідувати наслідки. І головне: результати цієї роботи люди мають відчути всередині своїх осель, щоб була електроенергія, щоб було опалення та все інше. Коли ми говорили, що ця зима буде найважчою, це дійсно так. Ця зима найважча з усіх тих, що ми фактично проходили. І ворог робить висновки та все інше. Однак поряд із цим ми найбільш захищені у порівнянні з минулими періодами так само. Це теж правда. Виклики дуже серйозні, руйнування дуже серйозні вже зараз, хоча зима ще не розпочалася. Ми бачимо, які блекаути по всій країні, тому маємо готуватися далі“, — сказав керівник Харківської ОВА.

Він наголосив, що держава готує програми підтримки для населення. А також порадив мешканцям Харківщини готуватися до майбутніх відключень і самостійно, купуючи акумулятори, зарядні станції та повербанки.