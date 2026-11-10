Live
  • Вт 10.11.2026
  • Харків  +4°С
  • USD 45.41
  • EUR 50.82

Усі ТЕЦ і ТЕС абсолютно пошкоджені: Синєгубов про тепло й світло на Харківщині

Оригінально 17:13   10.11.2026
Олена Нагорна
Оксана Горун
Підпишіться на нас в Google
Усі ТЕЦ і ТЕС абсолютно пошкоджені: Синєгубов про тепло й світло на Харківщині Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба КП “ХТМ”

На брифінгу 10 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про ситуацію на Харківщині після масованих російських ударів по енергетиці.

Виходячи з міркувань безпеки, Синєгубов не називав конкретних цифр щодо кількості будинків, підключених до тепла, та встановленого обладнання.

“Я скажу такі: деякі громади почали опалення без централізованого. Усе, що ми будували з 2022 року (і модулі котельні, і когенераційні установки, й інші засоби) зараз працює більш ніж на 100%. І ми маємо лише посилюватися. Є плани з містом Харковом, з іншими нашими територіями, з іншими нашими громадами”, – сказав начальник ХОВА, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.

Синєгубов повідомив про значний ступінь пошкоджень та руйнувань об’єктів енергетики регіону.

У нас усі ТЕЦ і ТЕС абсолютно пошкоджені зараз. Усі мають певні руйнування. Руйнування не лише від дронів, а й великі руйнування, тому що ворог б’є “іскандерами” по цих ТЕЦ і ТЕС. Зараз підрозділи ДСНС, всі наші енергетики працюють 24/7, це правда – в три зміни – для того, щоб ліквідувати наслідки. І головне: результати цієї роботи люди мають відчути всередині своїх осель, щоб була електроенергія, щоб було опалення та все інше. Коли ми говорили, що ця зима буде найважчою, це дійсно так. Ця зима найважча з усіх тих, що ми фактично проходили. І ворог робить висновки та все інше. Однак поряд із цим ми найбільш захищені у порівнянні з минулими періодами так само. Це теж правда. Виклики дуже серйозні, руйнування дуже серйозні вже зараз, хоча зима ще не розпочалася. Ми бачимо, які блекаути по всій країні, тому маємо готуватися далі“, — сказав керівник Харківської ОВА.

Читайте також: Чому “скаче” напруга в електромережі – пояснює обленерго

Він наголосив, що держава готує програми підтримки для населення. А також порадив мешканцям Харківщини готуватися до майбутніх відключень і самостійно, купуючи акумулятори, зарядні станції та повербанки.

Автор: Олена Нагорна, Оксана Горун

Популярно

Стрибки напруги від 160 до 280: що відбувається в Харкові, розповіли у ХОВА
Стрибки напруги від 160 до 280: що відбувається в Харкові, розповіли у ХОВА
10.11.2026, 17:54
«Свято продовжується у тварин»: куди поділи гарбузи в екопарку під Харковом
«Свято продовжується у тварин»: куди поділи гарбузи в екопарку під Харковом
10.11.2026, 14:45
Жителів Харкова та області попередили про небезпечну погоду 11 листопада
Жителів Харкова та області попередили про небезпечну погоду 11 листопада
10.11.2026, 13:35
Чому до Харкова стали долітати дрони на радіокеруванні: відповідь Синєгубова
Чому до Харкова стали долітати дрони на радіокеруванні: відповідь Синєгубова
10.11.2026, 17:00
Про нову міну, замасковану під гілку, попередили жителів під Харковом
Про нову міну, замасковану під гілку, попередили жителів під Харковом
10.11.2026, 16:14
Чому “скаче” напруга в електромережі – пояснює обленерго
Чому “скаче” напруга в електромережі – пояснює обленерго
09.11.2026, 18:39

Новини за темою:

10.11.2026
Стрибки напруги від 160 до 280: що відбувається в Харкові, розповіли у ХОВА
10.11.2026
Вісім людей постраждали в Харківській області через обстріли РФ
09.11.2026
Двоє загиблих: чим РФ обстрілювала Харківщину минулого тижня (фото)
09.11.2026
Другий за потужністю НПЗ у Росії атакували вночі ЗСУ – деталі
09.11.2026
Били по Харкову, Ізюму та Балаклії: за добу постраждали 14 людей – Синєгубов


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Усі ТЕЦ і ТЕС абсолютно пошкоджені: Синєгубов про тепло й світло на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2026 в 17:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На брифінгу 10 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про ситуацію на Харківщині після масованих російських ударів по енергетиці".