Били по Харкову, Ізюму та Балаклії: за добу постраждали 14 людей – Синєгубов

Російська армія минулої доби обстріляла Харків та 11 населених пунктів області, поінформував вранці 9 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок обстрілів постраждали 14 людей, зокрема двоє дітей. У м. Ізюм зазнали поранень жінки 19, 68, 54, 50 років і 75-річний чоловік, отримали гостру реакцію на стрес жінки 46 і 59 років, 17-річний хлопець і 14-річна дівчинка; у м. Харків поранено 73-річну жінку і 35-річного чоловіка; у м. Балаклія зазнав поранень 52-річний чоловік, отримали гостру реакцію на стрес жінки 22 і 27 років“, – перелічив Синєгубов.

Основною зброєю РФ для цивільного терору залишаються дрони: їх по Харківській області прилетіло майже 80. Також були удари ракетою, КАБом і з РСЗВ.

У Харкові пошкоджені будинки, магазини, електромережі, автомобілі, а також склад. Вчора по місту летіли російські FPV. Мер інформував про дев’ять ударів по шести локаціях, у тому числі – про повторну атаку по місцю, де вже працювали рятувальники ДСНС.

Істотні руйнування в Ізюмі. За даними МВА, вночі 9 листопада – з 02:35 до 02:45 – армія РФ завдала комбінованого удару по місту, застосувавши БпЛА та КАБ. “Прильоти” були в кількох районах.

“Пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, 12 приватних будинків, адмінбудівлю, три господарчі споруди, дев’ять автомобілів”, – перерахував Синєгубов.

У Балаклії пошкоджені дві багатоповерхівки та дві машини. Начальник МВА Віталій Карабанов інформував про удар по центральній частині міста увечері 8 листопада.

Руйнування також є в Золочеві, Дергачах, Старому Салтові та інших населених пунктах області.