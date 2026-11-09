Новини Харкова — головне 9 листопада: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:20

Безпілотники та КАБи летіли на Харківщину цієї ночі

Перші безпілотники на сході від Харкова з’явилися о 00:27 – вони летіли курсом на Рогань та Зміїв. Вже о 00:37 БпЛА полетіли на Златопіль, а о 00:38 – на Зачепилівку.

О 01:50 Повітряні сили ЗСУ попередили про КАБи – вони летіли курсом на схід Харківської області. Нова група БпЛА з’явився над Харківщиною о 02:11 – у районі Богодухова.

Після чого інформації про нові загрози для Харкова та області не було. Про “прильоти” у місті не повідомляли.