Новости Харькова — главное 9 ноября: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:20

Беспилотники и КАБы летели на Харьковщину этой ночью

Первые беспилотники на востоке от Харькова появились в 00:27 – они летели курсом на Рогань и Змиев. Уже в 00:37 БпЛА полетели на Златополь, а в 00:38 – на Зачепиловку.

В 01:50 Воздушные силы ВСУ предупредили о КАБах – они летели курсом на восток Харьковской области. Новая группа БпЛА появилась над Харьковщиной в 02:11 – в районе Богодухова.

После чего информации о новых угрозах для Харькова и области не было. О «прилетах» в городе не сообщали.