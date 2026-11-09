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Новости Харькова — главное 9 ноября: как прошла ночь

Общество 07:17   09.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Новости Харькова — главное 9 ноября: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:20

Беспилотники и КАБы летели на Харьковщину этой ночью

Первые беспилотники на востоке от Харькова появились в 00:27 – они летели курсом на Рогань и Змиев. Уже в 00:37 БпЛА полетели на Златополь, а в 00:38 – на Зачепиловку.

В 01:50 Воздушные силы ВСУ предупредили о КАБах – они летели курсом на восток Харьковской области. Новая группа БпЛА появилась над Харьковщиной в 02:11 – в районе Богодухова.

После чего информации о новых угрозах для Харькова и области не было. О «прилетах» в городе не сообщали.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2026 в 07:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".