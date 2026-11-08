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Мокрый снег с дождем: прогноз погоды в Харькове и области на 9 ноября

Погода 20:30   08.11.2026
Оксана Горун
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Мокрый снег с дождем: прогноз погоды в Харькове и области на 9 ноября

Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей опубликовал прогноз погоды на ближайшие сутки. В регионе ночью и утром 9 ноября могут быть осадки, температура пока сохранится от 0° и выше. 

По информации метеорологов, в Харькове и области ожидают ночью и утром мокрый снег с дождем. Днем существенных осадков не будет. Температура воздуха в Харьковской области составит: ночью 0 – 5° тепла, днем ​​2 – 7° тепла. В городе — ночью 1 – 3° тепла, днем ​​5 – 7° тепла.

В ближайшие дни существенного похолодания в Харьковской области не ожидают. Сохранится тенденция прохладных ночей, иногда с заморозками, и дней в плюсовой температурой. В более длительном прогнозе синоптик Наталья Диденко обещает и вовсе ноябрьское потепление.

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«Заявленное потепление после 10 ноября переносится на 15-16 ноября, то есть сдвигается на конец следующей недели», — написала Диденко.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2026 в 20:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей опубликовал прогноз погоды на ближайшие сутки ".