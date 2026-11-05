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Дождь со снегом и +7: прогноз погоды на 6 ноября в Харькове и области

Погода 20:08   05.11.2026
Татьяна Литвина
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Дождь со снегом и +7: прогноз погоды на 6 ноября в Харькове и области

Прогноз погоды на пятницу, 6 ноября, сообщили в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей. В регионе снова задождит, а кое-где даже пойдет мокрый снег.

В Харьковской области в течение дня будет сохраняться облачная погода ☁️ и идти небольшой дождь. Местами дождь будет со снегом ❄️.
Ветер ожидают западной четверти ➡️, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 1 до 6° тепла. Днем будет немного теплее — 3 – 8° тепла.

В Харькове также ожидается небольшой дождь днем 🌧.
Ветер прогнозируют западной четверти ➡️, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет 3 – 5° тепла, днем — 5​ – 7° тепла.

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Напомним, COVID обнаружили у шестерых харьковчан, более 1200 заболели ОРВИ и гриппом за неделю с 29 октября по 4 ноября. С гриппом и ОРВИ госпитализировали 23 человека.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2026 в 20:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на пятницу, 6 ноября, сообщили в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей. В регионе снова задождит, а кое-где даже пойдет мокрый снег.".