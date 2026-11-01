Харьковчан предупредили о небезопасном атмосферном явлении

На Харьков надвигается туман, предупредили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Харьковщины. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Синоптики прогнозируют туман вечером 1 ноября и целые сутки 2 ноября в Харькове и области. Видимость ожидается до 200-500 метров.

Спасатели призывают водителей быть особенно внимательными на дорогах: не ездить быстро, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров и торможения, а также включать противотуманные фары. Пешеходам напоминают о важности светоотражающих элементов на одежде.

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Напомним, в Харькове до конца дня 1 ноября синоптики прогнозируют небольшой дождь.