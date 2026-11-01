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Харків’ян попередили про небезпечне атмосферне явище

Погода 18:02   01.11.2026
Тетяна Литвіна
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Харків’ян попередили про небезпечне атмосферне явище

На Харків насувається туман, попередили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій Харківщини. Оголошено І рівень небезпеки (жовтий).

Синоптики прогнозують туман увечері 1 листопада та цілу добу 2 листопада у Харкові та області. Видимість очікується до 200-500 метрів.

Рятувальники закликають водіїв бути особливо уважними на дорогах: не їздити швидко, дотримуватись дистанції та уникати різких маневрів та гальмування, а також включати протитуманні фари. Пішоходам нагадують про важливість світловідбиваючих елементів на одязі.

Читайте також: З 1 листопада на Харківщині набула чинності заборона на деякі види риболовлі

Нагадаємо, у Харкові до кінця дня 1 листопада синоптики прогнозують невеликий дощ.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2026 в 18:02;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харків насувається туман, попередили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій Харківщини. Оголошено І рівень небезпеки (жовтий).".