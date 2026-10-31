«Оце буде перемога»: якими рослинами біолог радить засівати газони Харкова

На газонах Харкова слід висаджувати червонокнижні рослини регіону, розповів МГ «Об’єктив» біолог Юрій Бенгус.

У Харкові на Клочківському узвозі зеленбудівці нарешті висадили не газонну траву, а багаторічні рослини. До того ж на схилах посіяли лугові квіти: волошки, маки, ромашки та льон.

Ініціативу комунальників Юрій Бенгус, біолог, викладач кафедри ботаніки ХНПУ імені Г.С. Сковороди, схвалює, хоча і зазначає, що не впевнений, чи йде мова про багаторічні квіти.

«Тому що і для маків, і для волошок, і для льону є як багаторічні, так і однорічні види. Але те, що це не злаки, вже добре. В ідеалі було б, якби ці трав’яні суміші відповідали різноманіттю наших луків і наших степових ділянок. Але тут є моменти, які треба робити офіційно. Тому що серед тих рослин, які було б доцільно вирощувати (на міських газонах – прим. ред.), багато червонокнижних видів. А мати з ними справу можуть лише фахівці. І тому потрібно офіційно залучати ботанічні сади та установи, в яких брати посадовий матеріал – насіння. І офіційно фіксувати, що взяли не з природи, адже це заборонено, без шкоди для довкілля і червонокнижних видів», – радить Юрій Бенгус.

Серед червонокнижних рослин, які варто відновити, біолог називає сон-траву, адоніс, багато видів ковили, регіональні червонокнижні волошки.

«Насправді їх видів 200, не менше. От коли ми почнемо їх поширювати, оце буде справжня перемога», – каже Юрій Бенгус.