Четверо загиблих та 26 постраждалих – наслідки ударів РФ по Харківщині

Харків, а також 13 населених пунктів області, обстріляли росіяни за добу. Внаслідок “прильотів” загинули четверо людей, ще 26 – постраждали, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Ізюм загинули четверо людей, поранено 12 людей, гостру реакцію на стрес отримали двоє людей; у м. Лозова поранено 6 людей; у м. Харків поранено 61-річного чоловіка; у сел. Мала Данилівка отримали гостру реакцію на стрес 42-річний чоловік і 5-річна дівчинка; у с. Лиманівка Лозівської громади зазнала гострої реакції на стрес 15-річна дівчина; у сел. Шевченкове поранено 76-річного чоловіка; у с. Затишшя Вільхівської громади поранено 50-річну жінку. Також медики надали допомогу 72-річній жінці, яка 28 жовтня зазнала поранень у сел. Золочів”, – уточнив Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

три ракети;

три КАБи;

БпЛА типу “Герань-2”;

п’ять fpv-дронів;

93 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Лозівському, Чугуївському та Берестинському районах.