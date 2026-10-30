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Четверо загиблих та 26 постраждалих – наслідки ударів РФ по Харківщині

Події 08:55   30.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Четверо загиблих та 26 постраждалих – наслідки ударів РФ по Харківщині

Харків, а також 13 населених пунктів області, обстріляли росіяни за добу. Внаслідок “прильотів” загинули четверо людей, ще 26 – постраждали, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У м. Ізюм загинули четверо людей, поранено 12 людей, гостру реакцію на стрес отримали двоє людей; у м. Лозова поранено 6 людей; у м. Харків поранено 61-річного чоловіка; у сел. Мала Данилівка отримали гостру реакцію на стрес 42-річний чоловік і 5-річна дівчинка; у с. Лиманівка Лозівської громади зазнала гострої реакції на стрес 15-річна дівчина; у сел. Шевченкове поранено 76-річного чоловіка; у с. Затишшя Вільхівської громади поранено 50-річну жінку. Також медики надали допомогу 72-річній жінці, яка 28 жовтня зазнала поранень у сел. Золочів”, – уточнив Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • три ракети;
  • три КАБи;
  • БпЛА типу “Герань-2”;
  • п’ять fpv-дронів;
  • 93 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Лозівському, Чугуївському та Берестинському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2026 в 08:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків, а також 13 населених пунктів області, обстріляли росіяни за добу. Внаслідок “прильотів” загинули четверо людей, ще 26 – постраждали".