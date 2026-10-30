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ТЦ у Харкові обстріляла РФ: почалася пожежа, є постраждалі (фото)

Події 12:36   30.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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ТЦ у Харкові обстріляла РФ: почалася пожежа, є постраждалі (фото) Фото ілюстративне/Харківська міськрада

Про черговий удар РФ по Харкову стало відомо 30 жовтня о 09:15. Під ударом опинився ТЦ у Китївському районі. 

Доповнено о 12:36. Наслідки удару РФ по Київському району показали в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Постраждали три жінки та чоловік. Їм надається необхідна медична допомога», – зазначили правоохоронці.

Внаслідок влучання пошкоджено дах ТЦ.

Доповнено о 10:16. Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, що внаслідок “прильоту” постраждали жінки.

“54-річна, 41-річна, 39-річна та 54-річна жінки постраждали в Київському районі внаслідок ворожого удару”, – зазначив він.

Доповнено о 09:35. Одна людина постраждала через обстріл росіян, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Як повідомив мер Ігор Терехов, “приліт” реактивного БпЛА зафіксували в Київському районі.

“За уточненою інформацією, удар прийшовся по одному з ТЦ”,– написав Терехов.

На місці удару почалася пожежа.

Нагадаємо, спочатку росіяни вдарили по Харкову у п’ятницю, 30 жовтня, близько 04:35. Харківський міський голова Ігор Терехов уточнив, що окупанти випустили реактивний безпілотник. Удар припав по Основ’янському району. Також стало відомо, що на місці “прильоту” почалася пожежа. Інформації про постраждалих та руйнування немає. Про ще один удар по Основ’янському району Терехов повідомив о 07:15.

Читайте також: Четверо загиблих та 26 постраждалих – наслідки ударів РФ по Харківщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2026 в 12:36;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про черговий удар РФ по Харкову стало відомо 30 жовтня о 09:15. ".