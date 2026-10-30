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Україна відновила обстріли російських НПЗ: сильна пожежа в Самарській області

Події 07:58   30.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Україна відновила обстріли російських НПЗ: сильна пожежа в Самарській області Фото: Exilenova+

Вперше після досить тривалої перерви Сили оборони України відновили удари по російських нафтопереробних заводах. “Прильоти” по НПЗ підтвердив волонтер та колишній радник міністра оборони України Сергій Стерненко.

Він зазначив, що після атак ЗСУ спалахнув Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області.

Обстріл НПЗ у Самарській області 30 жовтня
Фото: Exilenova+

Також Стренеко зазначив, що обстріляний НПЗ є одним із найбільших у регіоні.

Обстріл НПЗ у Самарській області 30 жовтня
Фото: Exilenova+

“Підприємство щороку переробляє близько 8 мільйонів тонн нафти та виробляє, зокрема, дизельне пальне, бензин та реактивне авіаційне паливо”, – додав він.

Обстріл НПЗ у Самарській області 30 жовтня
Фото: Exilenova+

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2026 в 07:58;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Прильоти” по НПЗ підтвердив волонтер та колишній радник міністра оборони України Сергій Стерненко.".