Україна відновила обстріли російських НПЗ: сильна пожежа в Самарській області

Вперше після досить тривалої перерви Сили оборони України відновили удари по російських нафтопереробних заводах. “Прильоти” по НПЗ підтвердив волонтер та колишній радник міністра оборони України Сергій Стерненко.

Він зазначив, що після атак ЗСУ спалахнув Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області.

Також Стренеко зазначив, що обстріляний НПЗ є одним із найбільших у регіоні.

“Підприємство щороку переробляє близько 8 мільйонів тонн нафти та виробляє, зокрема, дизельне пальне, бензин та реактивне авіаційне паливо”, – додав він.