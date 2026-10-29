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Трагедія на вокзалі в Дніпрі, удари по Харкову та Ізюму – підсумки 29 жовтня

Події 23:00   29.10.2026
Оксана Горун
Тетяна Литвіна
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Трагедія на вокзалі в Дніпрі, удари по Харкову та Ізюму – підсумки 29 жовтня

Безпілотник вдарив по залізничному вокзалу в Дніпрі: 14 загиблих. У Харкові через нічну атаку спалахнула масштабна пожежа. На Ізюм скинули бомби. «Об’єктив» нагадує головні новини дня.

Удар по вокзалу у Дніпрі: чому так багато загиблих?

Укрзалізниця детально проаналізувала російський удар по вокзалу в Дніпрі та надала критично важливі настанови пасажирам. Електричку в центрі України 29 жовтня атакували не балістикою, а безпілотником. Про його наближення було відомо заздалегідь. Проте влучання мало трагічні наслідки: загинули 14 людей, ще 14 поранені. За даними залізничників, пасажирів на вокзалі інформували не просто про повітряну тривогу, але й згодом – про підвищену небезпеку російського удару. Рух зупинили, з електрички «Дніпро» – «Запоріжжя» оголосили евакуацію. З гучномовців попереджали про потребу перебувати в укриттях. Попри це значна кількість людей залишилася стояти на платформі поруч із поїздом. В Укрзалізниці наголосили: вокзали, платформи та поїзди зараз є пріоритетними цілями ворога. Це зона підвищеної небезпеки. Тому вказівки залізничників потрібно виконувати беззастережно та вчасно. За відсутності укриття при евакуації від поїзда та перону необхідно відійти не менш як на 200 метрів.

Реактивні «герані» атакували Харків уночі та зранку

Масштабна пожежа виникла в Холодногірському районі: там палали вантажівки, автобуси та техніка, повідомила пресслужба ДСНС Харківщини. Ще три влучання були в Салтівському та Індустріальному районах. За даними обласної прокуратури, пошкоджений приватний будинок. Поранена жінка.

Три КАБи вдень російська армія скинула на Ізюм

Бомби «склали» п’ятиповерхову адмінбудівлю. Під завалами опинилися люди. Пошкоджені десятки приватних будинків, повідомила Ізюмська МВА. На місці тривала рятувальна операція. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував про десять постраждалих.

Жителів Харківщини знову лякали полоненими, що втекли зі зброєю

СБУ заявила про ворожий вкид, котрий поширився мережею. Серед тих, хто публікував інформацію – автор популярного телеграм-каналу «Говорять Снайпер», військовослужбовець Станіслав Бунятов. Він писав, що втеча мала місце 28 жовтня ввечері в районі Старовірівки, та закликав провести комплексну перевірку у військовій службі правопорядку.

Полонений виніс з поля бою тіло загиблого захисника України

Унікальну операцію провела на Харківщині 57 бригада ЗСУ. Воїни взяли російського загарбника в полон за допомогою дрона з гучномовцем. Маршрут окупанта проходив поруч із місцем, де перебувало тіло загиблого українського військового. Тож росіянину доставили ноші тяжким бомбером «Вампір». На них окупант витягнув загиблого на більш безпечну територію, де українські воїни його забрали на машині.

МГ “Об’єктив” також повідомляла 29 жовтня:

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Автор: Оксана Горун, Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2026 в 23:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун, Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Безпілотник вдарив по залізничному вокзалу в Дніпрі: 14 загиблих. На Ізюм скинули бомби. «Об’єктив» нагадує головні новини дня.".