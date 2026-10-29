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Боліло і свербіло: на Харківщині жінці видалили паразита довжиною 9,5 см

Здоровье 18:03   29.10.2026
Тетяна Литвіна
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Боліло і свербіло: на Харківщині жінці видалили паразита довжиною 9,5 см

На Харківщині зареєстровано третій випадок дирофіляріозу. Гельмінта виявили у мешканки Ізюмського району, яка, ймовірно, заразилася внаслідок укусу комара.

Як повідомили у Харківському обласному центрі з контролю та профілактики хвороб, мешканка Ізюмського району звернулася до лікарів через біль та набряк повіку лівого ока. У ході операції медики видалили гельмінта – дирофілярію завдовжки 9,5 см. Його ідентифікувала паразитологічна лабораторія Харківського центру контролю та профілактики хвороб.

паразит 29 жовтня

В облцентрі кажуть, що на дирофіляріоз можна заразитися через укус інфікованого комара. Серед можливих симптомів – припухлості, свербіж, набряк, почервоніння та біль.

“Якщо ви помітили незрозуміле ущільнення, набряк чи сверблячку, особливо в області очей, зверніться до лікаря”, – попереджають фахівці.

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Нагадаємо, на Харківщині захворюваність на туберкульоз серед дітей зросла майже вдвічі. Причому у третини з хворих дітей виявили відкриту форму туберкульозу.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2026 в 18:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині зареєстровано третій випадок дирофіляріозу. Гельмінта виявили у мешканки Ізюмського району, яка, ймовірно, заразилася через укус комара.".