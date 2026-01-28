Паразита довжиною 9 см дістали з ока мешканки Харківщини: як вона заразилася

Дирофіляріоз – паразитарне захворювання, яке викликається нематодами роду Dirofilaria, діагностували у мешканки Харківського району.

Жінка звернулася по медичну допомогу зі скаргами на відчуття свербежу, болю та набряку в області внутрішнього кута лівого ока та обличчя. У медзакладі їй зробили операцію та дістали нематоду довжиною 9 сантиметрів, повідомляють у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Пацієнтка припустила, що заразилася ще влітку, коли відпочивала у лісі і її покусали комарі. Саме в такий спосіб і передається це захворювання.

Джерелом інфекції є уражені дирофіляріями собаки, кішки та інші хижаки. Зараження відбувається в період активності комах (травень-жовтень). Проте в холодний період року також можливо інфікуватися дирофіляріозом від комарів, які зимують у підвалах. Під час укусу в організм людини потрапляють личинки паразита, які, локалізуючись у різних органах, повільно ростуть. У зв’язку з цим клінічні прояви хвороби можуть проявлятися в будь-яку пору року.