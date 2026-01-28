Паразита длиной 9 см достали из глаза жительницы Харьковщины: как заразилась

Дирофиляриоз — паразитарное заболевание, вызываемое нематодами рода Dirofilaria, диагностировали у жительницы Харьковского района.

Женщина обратилась за медицинской помощью с жалобами на зуд, боль и отек в области внутреннего угла левого глаза и лица. В медучреждении ей сделали операцию и извлекли нематоду длиной 9 сантиметров, сообщают в Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней.

Пациентка предположила, что заразилась еще летом, когда она отдыхала в лесу и ее сильно покусали комары. Именно таким образом и передается это заболевание.

Источником инфекции являются пораженные дирофиляриями собаки, кошки и другие хищники. Заражение происходит в период активности насекомых (май-октябрь). Однако в холодное время года также возможно заразиться дирофиляриозом от комаров, зимующих в подвалах. Во время укуса в организм человека попадают личинки паразита, которые, локализуясь в различных органах, медленно растут. Поэтому симптомы болезни могут проявляться в любое время года.