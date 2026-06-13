Четыре КАБа и более 25 БпЛА выпустила РФ на Харьковщину за сутки: последствия

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 17 населенных пунктов Харьковской области, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов один человек погиб, пострадали три человека.

«В селе Петропавловка погиб 70-летний мужчина; в поселке Печенеги пострадал 63-летний мужчина; в селе Ковали испытала острую реакцию на стресс 84-летняя женщина; в поселке Шевченково пострадал 76-летний мужчина», — уточнил Синегубов.

Враг выпустил на регион: четыре КАБа, БпЛА типа «Герань-2», четыре «Молнии», семь FPV-дронов, тип еще 15 беспилотников устанавливают.

В результате ударов РФ в Богодуховском районе повреждены восемь частных домов, в Купянском районе – частные дома, магазин, гражданское предприятие, медучреждение, четыре авто «скорой», в Изюмском – частный дом, в Харьковском – железнодорожную инфраструктуру, в Чугуевском – 14 домов и электросети.