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Четыре КАБа и более 25 БпЛА выпустила РФ на Харьковщину за сутки: последствия

Происшествия 09:01   13.06.2026
Виктория Яковенко
Четыре КАБа и более 25 БпЛА выпустила РФ на Харьковщину за сутки: последствия Фото: последствия обстрела села Ковали/Олег Синегубов

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 17 населенных пунктов Харьковской области, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов один человек погиб, пострадали три человека.

«В селе Петропавловка погиб 70-летний мужчина; в поселке Печенеги пострадал 63-летний мужчина; в селе Ковали испытала острую реакцию на стресс 84-летняя женщина; в поселке Шевченково пострадал 76-летний мужчина», — уточнил Синегубов.

Враг выпустил на регион: четыре КАБа, БпЛА типа «Герань-2», четыре «Молнии», семь FPV-дронов, тип еще 15 беспилотников устанавливают.

В результате ударов РФ в Богодуховском районе повреждены восемь частных домов, в Купянском районе – частные дома, магазин, гражданское предприятие, медучреждение, четыре авто «скорой», в Изюмском – частный дом, в Харьковском – железнодорожную инфраструктуру, в Чугуевском – 14 домов и электросети.

удары по Харьковщине
Фото: последствия обстрела села Ковали/Олег Синегубов
удары по Харьковщине
Фото: последствия обстрела села Ковали/Олег Синегубов

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Автор: Виктория Яковенко
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Синегубов рассказал подробности обстрелов Харьковщины за сутки


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  • • Дата публикации материала: 13 июня 2026 в 09:01;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 17 населенных пунктов Харьковской области, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.".