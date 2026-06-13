Чотири КАБи та понад 25 БпЛА випустила РФ на Харківщину за добу: наслідки

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 17 населених пунктів Харківської області, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали троє людей.

«У селі Петропавлівка загинув 70-річний чоловік; у селищі Печеніги постраждав 63-річний чоловік; у селі Ковалі зазнала гострої реакції на стрес 84-річна жінка; у селищі Шевченкове постраждав 76-річний чоловік», – уточнив Синєгубов.

Ворог випустив на регіон: чотири КАБи, БпЛА типу «Герань-2», чотири «молнии», сім FPV-дронів, тип ще 15 безпілотників встановлюють.

Внаслідок ударів РФ у Богодухівському районі пошкоджені вісім приватних будинків, у Куп’янському районі – приватні будинки, магазин, цивільне підприємство, медзаклад, чотири авто «швидкої», в Ізюмському – приватний будинок, у Харківському – залізничну інфраструктуру, у Чугуївському – 14 будинків та електромережі.