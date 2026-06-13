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Чотири КАБи та понад 25 БпЛА випустила РФ на Харківщину за добу: наслідки

Події 09:01   13.06.2026
Вікторія Яковенко
Чотири КАБи та понад 25 БпЛА випустила РФ на Харківщину за добу: наслідки Фото: наслідки обстрілу села Ковалі/Олег Синєгубов

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 17 населених пунктів Харківської області, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали троє людей.

«У селі Петропавлівка загинув 70-річний чоловік; у селищі Печеніги постраждав 63-річний чоловік; у селі Ковалі зазнала гострої реакції на стрес 84-річна жінка; у селищі Шевченкове постраждав 76-річний чоловік», – уточнив Синєгубов.

Ворог випустив на регіон: чотири КАБи, БпЛА типу «Герань-2», чотири «молнии», сім FPV-дронів, тип ще 15 безпілотників встановлюють.

Внаслідок ударів РФ у Богодухівському районі пошкоджені вісім приватних будинків, у Куп’янському районі – приватні будинки, магазин, цивільне підприємство, медзаклад, чотири авто «швидкої», в Ізюмському – приватний будинок, у Харківському – залізничну інфраструктуру, у Чугуївському – 14 будинків та електромережі.

удары по Харьковщине
Фото: наслідки обстрілу села Ковалі/Олег Синєгубов
удары по Харьковщине
Фото: наслідки обстрілу села Ковалі/Олег Синєгубов

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2026 в 09:01;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 17 населених пунктів Харківської області, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.".